Acconciatori in campo per la lotta ai tumori

Si è svolta nei giorni scorsi l’iniziativa ‘Una piega per lo Ior’, durante la quale tanti acconciatori hanno donato il proprio tempo e la propria professionalità per un servizio di piega, il cui contributo è andato a sostegno della campagna di raccolta fondi ‘La mia mamma è bellissima’, a sostegno delle donne in chemioterapia. Gli acconciatori sono stati il cuore pulsante di questa iniziativa. Il loro contributo è stato indispensabile, così come quello dei tantissimi ravennati che hanno aderito all’iniziativa di solidarietà, fondata sullo stare insieme.

La raccolta fondi dà un sostegno concreto ed importante, a tutte quelle donne che si trovano ad affrontare un periodo molto difficile della propria vita, durante il quale gli effetti delle terapie provano pesantemente, sia il morale, sia l’aspetto fisico.

Questa iniziativa è molto sentita dagli acconciatori che, negli anni, hanno contribuito a farla diventare quell’evento di successo che quest’anno, con lo svolgimento in contemporanea in più Comuni della Romagna, ha raggiunto numeri incredibili. Parlando della sola provincia di Ravenna, che ha visto coinvolte le città di Ravenna e Lugo, oltre a Imola (con quest’ultima che ha accolto gli acconciatori di Faenza), più di 400 sono state le persone che hanno aderito, con un incasso di circa 10.000 euro.

‘Una piega per lo Ior’, ha visto il sostegno e la collaborazione di diverse realtà, tra cui Confartigianato della provincia di Ravenna ed il proprio Ente di Formazione Formart, con l’ormai conosciutissima academy professionale Obiettivo Bellezza. Senza dimenticare Open Space concept distributor Davines, che ha gratuitamente fornito tutti i prodotti, dimostrando ancora una volta di essere un partner affidabile di questa iniziativa.