Accordo Comune-taxi In arrivo altre 10 licenze

Una decina di licenze in più, di cui quattro temporanee per i picchi d lavoro, che dovrebbero essere bandite entro la prossima primavera. C’è l’accordo tra Comune di Ravenna e associazioni di categoria sul nuovo regolamento taxi. Si tratta, spiegano il sindaco Michele De Pascale e l’assessore allo Sviluppo economico Annagiulia Randi, di "un passo fondamentale al quale ne dovranno seguire altri, fino all’approvazione finale da parte del consiglio comunale". Intanto sono stati fissati "alcuni paletti fondamentali, frutto di un dialogo positivo e costruttivo, in un clima totalmente diverso da quello che si è creato a Roma tra governo e taxisti". Garantendo da un lato attenzione alle mutate esigenze della città, per la quale "questo servizio assume ogni giorno una crescente importanza", dall’altra lungimiranza. Si prevede per esempio, un aumento delle licenze oltre la quota del 20% indicata nel decreto Omnibus.

La previsione è di riuscire a bandire le nuove licenze entro la prossima primavera. L’intesa prevede dunque la messa a bando di sei nuove licenze, rispetto alle 24 attuali, più ulteriori quattro temporanee, per affrontare i periodi nei quali la richiesta può aumentare maggiormente. Il confronto ha riguardato anche l’adeguamento delle tariffe, ferme dal 2009, mentre l’ultimo regolamento è stato approvato nel 2006, e l’introduzione di tariffe forfettizzate per particolari tratte, come ad esempio quella tra il terminal crociere e la città. Inoltre, proseguono sindaco e assessore, "si è lavorato per garantire un servizio sempre più di qualità e al passo con i tempi", con la previsione del Taxi Rosa, che consentirà alle donne di non pagare il supplemento notturno, e l’introduzione, nel bando per le nuove licenze, di meccanismi premiali per chi utilizzerà veicoli meno inquinanti.

Le associazioni di categoria Cna, Confartigianato, Confcommercio, Uritaxi e la cooperativa Radiotaxi Ravenna esprimono dal canto loro "un sentito e non formale ringraziamento per quanto definito e ottenuto in un confronto continuo e costruttivo".

Ci sarà, aggiungono, una "più moderna visione" del servizio taxi in città anche "per dare una risposta congrua al costante aumento della domanda di tutti i servizi di trasporto". L’auspicio è ora quello di "lavorare per rendere il servizio taxi più appetibile per tutti gli utenti e anche per i residenti".