Accordo di collaborazione tra Ravenna FC e Terme di Riolo

Un protocollo sanitario per aumentare le performance in ambito sportivo. È stato siglato nei giorni scorsi un accordo tra Ravenna Football Club - società professionistica di calcio neopromossa in serie C, con una proprietà ambiziosa che punta a raggiungere obiettivi ancora più importanti - e Terme di Riolo, centro termale di grande prestigio, le cui acque e fanghi sorgivi sono noti fin dai tempi dei romani, che ha saputo – soprattutto in questi ultimi anni – aggiornare le proprie strutture per offrire servizi di qualità al passo con i tempi.

L’accordo non si limita a una semplice sponsorizzazione ma si concretizzerà in un progetto di collaborazione che va dall’organizzazione di ritiri estivi delle squadre giovanili (dall’Under 14 alla Primavera) fino al coinvolgimento delle società affiliate dell’universo Ravenna FC. Le equipe mediche delle Terme e del club giallorosso sono già al lavoro per elaborare insieme un protocollo sanitario di supporto alla formazione sportiva, già ribattezzato ’Buon respiro: come aumentare le performance in ambito sportivo’ con cicli di cure inalatorie, ingressi nella piscina termale, percorso vascolare e la possibilità di effettuare sessioni di forza e di esplosività all’interno della sala pesi attrezzata delle Terme di Riolo.