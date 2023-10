Accordo fra Unieuro e la Tozzi Green

Unieuro, azienda leader nella distribuzione di elettronica di consumo ed elettrodomestici, e Tozzi Green, uno dei principali gruppi italiani nel settore delle energie rinnovabili, hanno sottoscritto un accordo sul prezzo dell’energia della durata di tre anni, a decorrere dal 1° ottobre 2023, su un quantitativo sottostante di almeno 36 GWh su base annua. In base all’intesa, Unieuro fissa il prezzo dell’energia su circa il 60% del suo fabbisogno energetico annuale, in un periodo di alta volatilità delle tariffe e di persistenti tensioni geopolitiche globali. Allo stesso tempo, Solar Farm, società controllata da Tozzi Green e che ha sviluppato il primo e più grande impianto agrivoltaico in Italia a Sant’Alberto di Ravenna, stabilizza i propri ricavi e ottimizza il profilo di rischio del suo investimento. Andrea Tozzi (foto), Amministratore Delegato di Tozzi Green: "L’accordo renderà più stabile il prezzo di vendita di una parte del nostro portafoglio di generazione di energia".