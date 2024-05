Accordo per contrastare la pesca di frodo e il commercio abusivo di vongole

Capitaneria di Porto di Ravenna e Procura di Ferrara, due istituzioni che hanno deciso di collaborare tra di loro con l’obbiettivo di contrastare in modo più efficace i problemi connessi alla gestione degli allevamenti di molluschi e delle concessioni demaniali nell’ambito della sacca di Goro. Con un’attenzione particolare "alla pesca di frodo e alla commercializzazione abusiva delle vongole, solitamente gestita da organizzazioni criminali. Un’economia ‘scura’, che cerchiamo di combattere con tutti i nostri mezzi", afferma Michele Maltese, direttore marittimo dell’Emilia-Romagna e comandante della Capitaneria di Porto di Ravenna. L’area interessata alla collaborazione, in particolare, è quella di Porto Garibaldi, Comacchio e Goro. Così ieri mattina, presso la sede di via Antico Squero, è avvenuta la firma congiunta di una convenzione che prevede la presenza di militari della Capitaneria con la qualifica di polizia giudiziaria presso la Procura ferrarese.

Un rapporto più diretto, che gioverà a entrambi e consentirà, da un lato, "di potersi avvalere – dichiara il Procuratore Andrea Garau – di figure professionali con le necessarie competenze specifiche in materia di demanio, pesca e anche incidenti in mare". Dall’altro, viene soddisfatta l’esigenza "di ricevere le giuste e corrette direttive per un miglior svolgimento dell’attività di controllo e intervento sul territorio", aggiunge Maltese.

Maria Vittoria Venturelli