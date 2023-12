Accordo tra Insieme per Cervia e Cervia Domani. Le liste civiche hanno deciso di unire le forze Due liste civiche, Insieme per Cervia e Cervia Domani, si uniscono in vista delle elezioni amministrative del 2024. Si parteciperà ad una consultazione con altre forze politiche per creare un unico schieramento a sostegno di un progetto di rinnovamento.