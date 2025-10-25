Accusato da turista di molestie: assolto

Nell’interrogatorio a suo tempo lui aveva negato di avere abusato di quella turista 17enne del Biellese all’interno della struttura ricettiva di Cervia dove lavorava come portiere di notte. Ieri mattina l’uomo - un 67enne accusato di violenza sessuale aggravata e difeso dall’avvocato Michele Dell’Edera - al termine del rito abbreviato è stato assolto dal gup Federica Lipovscek "perché il fatto non sussiste". La procura aveva chiesto sei anni e otto mesi di carcere. La parte civile (avvocato Ilaria Sala) anche un risarcimento da 15 mila euro. A suo tempo la vicenda era costata al 67enne il licenziamento.

Il caso è maturato la notte tra 1 e 2 settembre 2024: per l’accusa, dopo avere raggiunto la minore verso le 3 sulle scale mentre lei stava rientrando da sola in camera, l’uomo l’avrebbe costretta a subire atti sessuali finché lei era riuscita a staccarsi e a raggiungere il proprio alloggio: pochi minuti in totale. Non esistono testimonianze dirette o video di quanto lamentato dalla 17enne: ma solo un filmato del circuito di sicurezza in cui si vedono i due uscire dall’inquadratura dell’atrio; quindi più tardi si vede lui rientrare al suo posto. La denuncia alla procura di Ravenna e ai carabinieri della Stazione cervese, era partita dal padre della giovane. A suo avviso la ragazza aveva confidato a lui e alla madre di quelle attenzioni non gradite. In particolare aveva detto di essersi ritrovata da sola nell’atrio per andare a recuperare il suo cellulare lì dimenticato mentre si divertiva assieme ad alcuni amici coetanei.

A quel punto aveva incrociato il portiere il quale l’avrebbe importunata con domande private. Lei allora - secondo quanto ipotizzato dall’accusa - aveva in fretta afferrato il telefonino e aveva cercato di allontanarsi subendo però le prime attenzioni da parte dell’indagato. Si era divincolata e aveva guadagnato le scale: ma lì era stata raggiunta un’altra volta - sempre secondo la procura - ed era stata nuovamente bersagliata dalle attenzioni non gradite dell’uomo. Era infine riuscita a sganciarsi e a entrare in stanza. I genitori allora, notando qualcosa di strano, le avevano chiesto spiegazione: e lei si era messa a piangere raccontando cosa a suo avviso le fosse accaduto. Quindi i due avevano chiamato l’Arma, subito intervenuta sul posto con due pattuglie per identificare il sospettato.

I genitori della ragazza, una volta sentiti nella questura di Biella, avevano confermato aggiungendo di avere saputo da altri genitori che quell’uomo tutte le sere intratteneva minori nell’atrio con discorsi a sfondo sessuale. Sull’andamento della serata, la ragazza, sentita dalla squadra Mobile biellese alla presenza di uno psichiatra quattro mesi dopo la denuncia, aveva confermato quanto a suo avviso successo. Davanti ai carabinieri rivieraschi, l’indagato da ultimo aveva negato le attenzioni morbose sulla giovane contestando anche la ricostruzione accusatoria a partire dagli orari. E spiegando che dopo quella notte, era stato licenziato. Aveva inoltre assicurato di non avere passato tempo con lei né di conoscere affatto la giovane: ma di ricordare appena che si trattava di una cliente della struttura.

Nel corso dell’arringa, il suo difensore ha ripercorso quanto già sostenuto dal 67enne: ovvero che quella notte non fosse tornato su per le scale dalla ragazza ma fosse andato in altra direzione a sistemare alcuni carrelli per le valige. All’indice pure le tempistiche: la ragazza aveva parlato di tre minuti quando invece nei video si vede l’uomo tornare dopo 28 secondi. Da ultimo la relazione dello psichiatra sulla capacità della 17enne di testimoniare e su eventuali influenze esterne: non era mai stata depositata, sebbene chiesta dal pm, determinando così una lacuna sul vaglio di credibilità.

Andrea Colombari