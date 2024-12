Accuse di stregonerie e folletti in Classense: "Vi racconto le storie ’strane’ di Ravenna"

La storia non è fatta solo delle vicende dei potenti, degli eserciti, delle congiunture economiche, dei grandi mutamenti, ma anche del vissuto quotidiano, ordinario o straordinario, di tante persone di cui non si conosce più il nome. Parte da qui l’idea di ‘Ravenna strane storie dalla città e dintorni’ (Il Ponte Vecchio), il nuovo libro che lo scrittore e antropologo ravennate Eraldo Baldini ha scritto con lo storico Andrea Casadio, dopo aver a lungo spulciato tra le pagine documenti ingialliti e dimenticati.

Il libro è scritto a quattro mani con Casadio: come vi siete distribuiti il lavoro?

"Andrea e io non siamo nuovi a collaborazioni. Lo ritengo uno straordinario storico e ricercatore, dotato di una meticolosità e capacità di indagine fra i vecchi documenti degli archivi, che conosce a menadito perché li frequenta quotidianamente, oggi ormai rara e preziosa. Nel caso di questo libro ci siamo divisi gli argomenti e abbiamo lavorato indipendentemente l’uno dall’altro, ma a stesure compiute ci siamo confrontati per ottimizzare il lavoro".

Cosa può dirmi del contributo di Giuliana Zanelli?

"A lei, la massima esperta della ‘caccia alle streghe’ nella Romagna del Cinque-Seicento, abbiamo chiesto di occuparsi di processi per stregoneria tenuti all’epoca a carico di alcuni abitanti di San Pietro in Trento, ed è stata così gentile da scrivere sull’argomento un bel capitolo".

Il libro, com’è nelle premesse, è un susseguirsi di tante storie ’strane’. A suo avviso qual è la più curiosa o meritevole?

"Difficile scegliere, perché ognuna delle storie che raccontiamo e indaghiamo presenta a nostro avviso caratteristiche di grande interesse, anche se magari risultava pressoché sconosciuta, forse perché non rinvenuta o ritenuta erroneamente marginale. Ma, come scriviamo nell’introduzione al libro, "a volte un evento o un argomento che la memoria collettiva ha rimosso o sottovalutato può non solo risultare molto interessante ma anche dire, di un luogo e della sua gente, più di tante pagine già pubblicate".

Dovendo proprio segnalare qualcosa…

"Di sicuro valore anche per i canoni della storiografia maggiore sono i documenti processuali, trovati da Andrea nell’Archivio Arcivescovile, che danno conto di procedimenti contro diversi ravennati, soprattutto donne ma non solo, accusati stregoneria nel XVI e XXII secolo. Ma direi che c’è solo l’imbarazzo della scelta…".

Qualche episodio particolare che l’ambito urbano di Ravenna?

"Per esempio, quello di un ‘folletto’ che nel 1777 si riteneva infestasse i locali dell’attuale Biblioteca Classense, con risvolti davvero incredibili, o quello di una dodicenne ‘posseduta’ che una cinquantina di anni prima dovette affrontare estenuanti esorcismi, poi quelli ‘minime’ di presunti ‘prodigi’ o manifestazioni ‘soprannaturali’ in umili case dei borghi come nei conventi e nelle chiese. Ma non manca la descrizione di eventi naturali vissuti come soprannaturali, per il modo ‘anomalo’ con cui si manifestarono spaventando la popolazione".

C’è un’epoca storica che più di altre abbonda di storie strane?

"A ben guadare, è l’Età moderna, dalla fine del Medioevo alla fine del Settecento. Ma ci sono anche vicende relative ad altri tempi, compreso il Novecento". Qual è la storia strana più recente?

"Risale al 1978, quando la nostra costa fu la propaggine più settentrionale di una serie nutrita e inquietante di strani fenomeni aerei e marini che spaventarono e sbalordirono gli abitanti dei litorali dall’Abruzzo alla Romagna e attrassero l’attenzione della stampa internazionale".

A cosa sta lavorando? Nuovo libro di narrativa?

"Al momento ci sono ancora alcuni saggi che vorrei scrivere, per concretizzare anni e anni di ricerche. Poi sì, probabilmente la voglia di ‘narrare’ tornerà, e metterò mano a un nuovo romanzo o a nuovi racconti".

Roberta Bezzi