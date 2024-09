Acd San Pancrazio e Il Solco. Lo sport sempre più inclusivo

San Pancrazio è sempre più inclusione e apertura. Il vulcanico presidente della formazione calcistica del San Pancrazio, Claudio Guberti, dopo aver profuso tutte le sue energie – sue, dei collaboratori e dell’intera area – per raggiungere la Prima Categoria, sta lavorando con grande impegno per coinvolgere tutta la cittadinanza, e non solo, in progetti di grande apertura per tutto il territorio. In quest’ottica nasce una fondamentale collaborazione tra l’Acd San Pancrazio e la Cooperativa Il Solco: un progetto per tutti e un goal per l’inclusione. "Siamo entusiasti di annunciare – dice lo stesso Claudio Guberti – una nuova e importante collaborazione con la cooperativa sociale Il Solco. Grazie a questa partnership, i giovani della cooperativa avranno l’opportunità di entrare a far parte della nostra squadra e di sfidarsi nei campionati di calcio amatoriale". Il tutto sotto lo sguardo attento del Comune di Russi, presente all’incontro con Mirco Frega, assessore allo Sport, ed Eleonora Mazzoni, assessore alle Politiche Sociali. Lo stesso Claudio Guberti, e il rappresentante della cooperativa Il Solco Stefano Paderni, insieme alle autorità comunali, condividono il grande entusiasmo per questa iniziativa, che rappresenta un passo significativo verso una società più inclusiva.

"Sono estremamente orgoglioso di annunciare questa nuova partnership con Il Solco – aggiunge Claudio Guberti –. Credo fermamente nel potere dello sport come strumento di inclusione sociale e sono convinto che questa collaborazione porterà grandi benefici a tutti i ragazzi coinvolti. Affrontare le sfide nei tornei rappresenta un’opportunità unica per questi giovani atleti di mettersi alla prova, crescere e divertirsi". Stefano Paderni, quale rappresentante della cooperativa spiega: "Siamo entusiasti di questa collaborazione: non solo permette ai nostri ragazzi di vivere un’esperienza sportiva significativa, ma anche di costruire ponti verso una maggiore integrazione sociale. Questo è solo l’inizio di un percorso che speriamo possa ispirare altre iniziative simili". Le autorità comunali hanno sottolineato l’importanza dell’iniziativa: "Questo progetto dimostra come lo sport possa essere un veicolo straordinario di integrazione e crescita personale. Siamo fieri di sostenere queste iniziative che favoriscono l’inclusione e il benessere della nostra comunità. La collaborazione tra il San Pancrazio Calcio e Il Solco è un esempio virtuoso di come le sinergie tra sport e sociale possano fare la differenza". L’obiettivo è quello di creare una squadra competitiva e inclusiva che possa partecipare ai campionati di calcio amatoriale, offrendo ai ragazzi un’esperienza sportiva completa e stimolante. "Attraverso l’allenamento e la partecipazione alle partite, i ragazzi avranno l’opportunità di sviluppare il senso di appartenenza a un gruppo, migliorare la loro autostima e acquisire valori come il rispetto, la collaborazione e la lealtà.

Ugo Bentivogli