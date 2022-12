Acer e bilancio, ok alle delibere

Nell’ultima seduta dell’anno del Consiglio comunale di Lugo sono state approvate cinque delibere. Quella sullo schema di convenzione tra Acer, Comuni e Unione Bassa Romagna per l’affidamento ad Acer della gestione dell’edilizia residenziale sociale fino al 31 dicembre 2031, è stata approvata all’unanimità come la sua immediata eseguibilità. La delibera che ha ratificato la variazione al bilancio di previsione 20222023 in via d’urgenza con iscrizione di quote già accantonate nel risultato di amministrazione 2021 è stata approvata con 16 voti favorevoli (Pd, Insieme per Lugo, Per la Buona Politica, Gruppo MistoFabrizio Lolli) e 2 astenuti (Lega Romagna-Salvini Premier, Gruppo MistoDavide Solaroli); uguale la votazione per l’immediata eseguibilità. La delibera sulla razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche del Comune di Lugo è stata approvata con 15 voti favorevoli (Pd, Insieme per Lugo, Gruppo MistoFabrizio Lolli) e tre astenuti (Lega Romagna-Salvini Premier, Per la Buona Politica, Gruppo MistoDavide Solaroli); uguale la votazione per l’immediata eseguibilità. Le delibere per l’applicazione al bilancio 2022-2024 di accantonamento del fondo contenzioso dell’avanzo di amministrazione 2021 per riconoscimento di un debito fuori bilancio per sentenza esecutiva e quella per il riconoscimento del debito fuori bilancio per esecuzione sentenze Tar, sono state approvate con 14 voti favorevoli (Pd, Insieme per Lugo), 3 contrari (Lega Romagna-Salvini Premier, Gruppo Misto Davide Solaroli, Per la Buona Politica), 1 astenuto (Gruppo MistoFabrizio Lolli); uguale votazione per l’immediata eseguibilità.