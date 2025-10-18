Acli, il panorama dei servizi. C’è anche la tutela legale. Assistiti 23mila cittadini

Il patronato Acli (Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani) ha compiuto 80 anni e vuole festeggiare questo traguardo con un potenziamento delle attività nel territorio e una maggiore collaborazione con le realtà locali. "Negli ultimi 4 anni le Acli si sono rinnovate – spiega il presidente provinciale delle Acli di Ravenna Giuliano Babini –, abbiamo rinforzato i legami con i circoli territoriali ma è necessario continuare a potenziarli". Tra i servizi fiscali gratuiti offerti dal Caf Acli, un settore su cui la direzione provinciale vuole investire maggiormente, rientrano assistenza fiscale, dichiarazione dei redditi, contabilità, dichiarazioni di successione, conteggi Imu, dichiarazioni Isee, contratti di locazione e affitti brevi.

Nel 2024 sono state attivate 13300 pratiche, quota quasi pareggiata nei primi nove mesi del 2025, con 13200 pratiche compilate (i dati sono aggiornati al 30 settembre).

"Seguiamo 23mila cittadini all’anno in provincia – aggiunge Babini –. Il nostro impegno si concentra sulla promozione dell’inclusione sociale, sulla difesa dei diritti fondamentali e sullo sviluppo di una cittadinanza attiva e responsabile". Sull’aspetto della tutela dei cittadini, un’importante novità è stata annunciata dalla vicepresidente delle Acli provinciali Giulia Caravita: "Abbiamo attivato un servizio di tutela legale del cittadino, riteniamo ci sia bisogno di offrire un contributo anche su questo tema".

In occasione della conferenza tenutasi ieri mattina nella sala "Seminario Arcivescovile" di Ravenna in piazza Duomo, con la presenza dei dirigenti Acli sia provinciali che nazionali, è stata sollevata anche la criticità riguardante la riforma del terzo settore.

"Ha messo in evidenzia luci e ombre, perché abbiamo serie di soggetti, come gruppi associativi, che fanno fatica di entrare nella cruna normativa di questo ago che al posto di cucire crea distacco. I circoli sono chiamati ad essere più scrupolosi", aggiunge il vicepresidente delle Acli nazionali Pierangelo Milesi. Le trasformazioni sociali e normative possono imporre dei cambiamenti strutturali, ma senza far venir meno la propria identità: "Dobbiamo continuare ad essere un punto di riferimento per tutti, con un attenzione particolare anche per i cittadini stranieri che potrebbero avere più difficoltà", conclude Caravita.

Jacopo Ceroni