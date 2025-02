Acli Lugo-Ravenna, medaglie ai Regionali

Una medaglia d’argento e due di bronzo. È l’eccellente bottino conseguito dal Tennis Tavolo Acli Lugo Ravenna in occasione dei campionati regionali di tennis tavolo riservati agli atleti di 5ª e 6ª categoria, disputatisi a San Felice sul Panaro in provincia di Modena. Nella 6ª categoria, Claudio Vitali ha conquistato il terzo posto nel singolo, confermando un eccellente stato di forma, mentre nel doppio ha raggiunto di nuovo il podio, questa volta in coppia con Daniele Ragazzini, aggiudicandosi un meritato bronzo.

La coppia lughese Cristiano Avveduti e Piero Nostri, invece, ha brillato nella 5ª categoria, conquistando un fantastico argento nel doppio. Il Tennis Tavolo Acli Lugo Ravenna si è presentato in terra modenese con un folto gruppo di atleti: tre nella 6ª categoria (Ragazzini, Vitali e Tabanelli) e nove nella 5ª. Nel singolo della 6ª categoria, tutti i giocatori hanno superato la fase preliminare, con Tabanelli che è riuscito a vincere due turni, Ragazzini che ha sfiorato l’impresa con una sconfitta combattutissima per 3-2, e Vitali che, testa di serie numero 2, è arrivato fino alle semifinali dopo aver vinto quattro turni, fermandosi con onore con un 3-1. Grazie a questo risultato, Vitali ha conquistato un eccellente terzo posto dopo una lunga assenza dalle competizioni.

Nel doppio della 6ª categoria, Vitali e Ragazzini sono giunti fino alle semifinali, dove hanno ottenuto un altro terzo meritato posto. Un altro grande risultato è arrivato dal doppio della 5ª categoria, con Avveduti e Nostri che, partendo da sfavoriti, hanno sconfitto la testa di serie numero 1 al primo turno (3-2), per poi ripetersi nei quarti di finale contro la coppia forlivese Pilotti-Zauli e ancora in semifinale, sempre con un 3-2. Purtroppo, nella finale hanno ceduto il passo alla coppia modenese Scotti-Mazzone, che ha vinto 3-1. Nella 5ª categoria, oltre ai già citati Avveduti, Nostri e Ragazzini, si sono qualificati per il tabellone finale anche altri atleti della compagine romagnola: Ballabene, Bersanti, Tabanelli e Tamburini.

lu.sca.