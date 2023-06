Acqua in miglioramento Lidi quasi tutti balneabili

Quasi tutta la Riviera Adriatica è ora balneabile, dall’estremità nord dei lidi ferraresi e Cattolica. E non fanno eccezione i lidi ravennati.

Le ultime analisi del 2 giugno hanno fatto tornare balneabili tutte le spiagge, fatta eccezione per un piccolo tratto a Casal Borsetti, dalla foce del Canale Destra Reno fino all’altezza di via delle Gardenie. Qui il livelllo della presenza di batteri in acqua (il solo indicatore degli enterococchi) è ancora molto superiore ai limiti previsti dalle norme sanitarie, ma questo non vuol dire che la situazione non possa migliorare molto rapidamento come avvenuto in tutti gli altri punti.

Solo pochi giorni fa, la situazione era, infatti, ben diversa. Il 31 maggio le rilevazioni di Arpae avevano bloccato la balneabilità delle acque dei lidi ravennati in diversi punti a causa delle conseguenze della recente alluvione. Il quadro della situazione è quello di un notevole miglioramento.

Da Marina Romea (compresa) andando verso sud fino a Lido di Savio (compreso) le acque sono tutte balneabili. I dati delle ultime analisi hanno infatti consentito la revoca del divieto di balneabilità a Porto Corsini, Marina Romea e Casalborsetti in parte. Nella giornata di venerdì era già stato revocato il divieto per Marina di Ravenna, Punta Marina, Lido Adriano, Lido di Dante. Quello per la Bassona era già stato revocato giovedì, mentre le acque prospicienti la spiaggia libera sud di Lido Adriano, Lido di Classe e Lido di Savio non erano state oggetto di divieto in quanto i valori erano risultati nella norma fin dal primo controllo.

Rimane non balneabile soltanto un tratto di costa a Casal Borsetti, (da foce del Canale Destra Reno fino a via delle Gardenie) mentre era già stato revocato nel tratto di mare 200 metri a sud del confine del poligono di tiro di Foce Reno.

Ulteriori analisi di Arpae sulla balneabilità saranno ripetute anche oggi.