Acqua minerale donata alle scuole dai volontari dell’alluvione

Acqua minerale donata alle scuole della Bassa Romagna. I ‘Volontari alluvione Conselice’ hanno suddiviso la donazione ricevuta in precedenza dall’iniziativa benefica della ‘Need you Onlus’ di Acqui Terme, presidente Adriano Assandri, con la collaborazione della ‘Casa della speranza onlus’ di Castiglione Torinese, presidente Giuseppe Lazzarotto. La donazione ricevuta in precedenza è stata distribuita in scuole e nidi. Fabio Marzufero ha rappresentato le due associazioni, assistendo alla distribuzione effettuata dai ‘Volontari alluvione Conselice’ insieme l’assessore di Conselice Raffaele Alberoni. La donazione è stata erogata all’Istituto statale comprensivo ‘Felice Foresti’ che comprende la scuola primaria, la scuola secondaria di primo grado e la scuola dell’infanzia. La distribuzione per il plesso è stata così suddivisa : scuola primaria Conselice 2.784 bottiglie di acqua minerale, scuola dell’infanzia ‘Regina Margherita’ Conselice 1.584 bottiglie di acqua minerale, al nido comunale ‘Kennedy’ di Conselice sono state donate 1.500 bottiglie di acqua minerale. All’incontro era presente il direttore amministrativo Michele Battaglino. Si è poi passati al plesso scolastico di Lavezzola dove sono state consegnate 1.320 bottiglie di acqua minerale alla scuola elementare statale ‘Dante Alighieri’, 720 bottiglie alla scuola infanzia ‘Maria Fontana’, 1.000 bottiglie alla scuola media statale ‘Antonio Stoppani, al nido comunale di Lavezzola ‘Landi’ sono state consegnate 1.296 bottiglie di acqua minerale.