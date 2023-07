Acqua rossa al canale Fosso Ghiaia È solo un’alga

Ieri è stata segnalata un’intensa colorazione rossa nell’acqua del canale Fosso Ghiaia, nella località Borgo Faina a sud di Ravenna.

I tecnici Arpae hanno effettuato un campionamento e le conseguenti analisi al microscopio ottico. Il colore rosso che si è sviluppato nelle acque superficiali del canale, comune in queste condizioni meteo climatiche di forte irraggiamento solare, è provocato da una fioritura dell’alga flagellata Euglena sanguinea.

L’alga non risulta essere pericolosa per l’uomo, ma può produrre l’euglenoficina (una tossina ittiotossica, cioè potenzialmente dannosa e letale per la vita dei pesci). Nel sopralluogo effettuato oggi sul canale Fosso Ghiaia non sono state riscontrate condizioni di carenza di ossigeno nell’acqua, né presenza di pesci morti.