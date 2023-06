Acquajoss riapre "Lavori e pulizie, ma dopo la tempesta torna sempre il sole"

"Abbiamo incontrato grandi difficoltà, ma nella vita dopo la ‘tempesta’ esce sempre il sole. Dopo giorni di duro lavoro e di pulizie, il Parco è tornato a brillare. Piano piano siamo andati avanti, contando i giorni per poter tornare e trascorrere insieme una bellissima stagione all’insegna del divertimento, lasciandoci alle spalle questo terribile momento. Siamo davvero felici di riaprire per i clienti e per Conselice. Un pensiero e un abbraccio va ai nostri dipendenti, alle loro famiglie e a tutti coloro che hanno vissuto e stanno purtroppo ancora vivendo momenti drammatici. Forza ragazzi, noi siamo con voi e ci rialzeremo più forti di prima".

Sono le frasi con cui lo staff di Acquajoss, grande parco acquatico di Conselice, annuncia l’apertura, in programma domani, 17 giugno, di una stagione che fino a qualche settimana fa, complici i devastanti effetti dell’alluvione, sembrava quasi impossibile. E invece la struttura situata all’angolo tra la Selice e via Gagliazzona e di proprietà di ‘Dolphin Company’ (azienda leader mondiale del divertimento educativo) nonostante le tante e comprensibili difficoltà incontrate in quest’ultimo mese, riapre ‘alla grande’ i battenti, proponendo, oltre alle numerose attrazioni e ad una serie di eventi, diverse agevolazioni. Come ad esempio l’ingresso gratuito (nel solo weekend di apertura) per i bambini e i ragazzi fino a 16 anni, o quella, in questo caso valida fino al 30 giugno, che regalerà l’ingresso al Parco ai bambini fino a 12 anni compiuti, a fronte di un intero pagante accompagnatore. Non solo, ma per tutti coloro che risiedono a Conselice è previsto uno sconto sul biglietto intero nel mese di giugno: 8 euro anziché 10 in cassa. Inoltre, per tutta la durata della stagione, acquistando il biglietto sul sito www.acquajoss.it, i bambini e i ragazzi da 6 a 16 anni pagano il biglietto soltanto 1 euro.

L’apertura della nuova stagione era in programma lo scorso 2 giugno: "Dopo un’attenta valutazione – spiega Andrea De Angelis, direttore operativo di Acquajoss –, i danni provocati dall’alluvione erano risultati importanti, con il fango che aveva travolto anche le sale filtri delle piscine. Essendo un’azienda privata abbiamo potuto contare solo sulle nostre forze e ogni giorno abbiamo lavorato al fine di ripristinare il corretto funzionamento di tutte le attrazioni colpite. Si è trattato di un lavoro duro ed incessante, che alla fine ha sortito gli effetti desiderati". Domani, come detto, avverrà l’apertura con i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 18, mentre il sabato e la domenica dalle 9 alle 19.

Luigi Scardovi