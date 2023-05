’Acquaprofonda’, quando il teatro è impegno L’opera di Giovanni Sollima e Giancarlo de Cataldo

Cos’hanno in comune una balena, un violoncellista-compositore e un magistrato-scrittore? La risposta è: ‘Acquaprofonda’. È questo il titolo dell’opera contemporanea che Giovanni Sollima ha composto su libretto di Giancarlo De Cataldo per Opera domani, il progetto di AsLiCo che avvicina le nuove generazioni al mondo lirico.

Alle 20.30 di stasera il teatro Alighieri di Ravenna apre le porte a spettatori di tutte le età per ’Acquaprofonda’. L’appuntamento è possibile grazie alla Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, che anche quest’anno sostiene il percorso A scuola in teatro (tra domani e martedì, quattro repliche saranno infatti riservate agli studenti). Con la regia di Luis Ernesto Doñas, le scene di Chiara La Ferlita, i costumi di Elisa Cobello e Massimo Fiocchi Malaspina sul podio dell’Orchestra 1813, ‘Acquaprofonda’ affronta in musica uno dei temi più urgenti del nostro tempo – l’inquinamento delle acque e il ruolo della plastica – attraverso la storia della gigantesca creatura marina che irrompe nelle vite della giovane Serena, di suo padre il Guardiano e di Padron Bu, proprietario della fabbrica.

Biglietto intero: 10 euro, under 18: 5 Euro, under 14 (accompagnati da un adulto): biglietto omaggio.