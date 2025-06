Acque e miracoli a Tebano. Poi aprirà l’arena delle balle di paglia

A Tebano si torna a camminare controvento, tra vigne, gruccioni e note folk, nel nome della bellezza condivisa. Dal 30 giugno al 2 luglio l’area del Polo di Tebano ospita ’Acque e miracoli’, l’anteprima collinare dell’Arena delle Balle di Paglia di Cotignola, la manifestazione organizzata da Primola che si tiene a Cotignola dal 5 al 10 luglio. ’Acque e miracoli’, iniziativa dell’Arena si svolgerà per tre serate tra incontri, camminate, arte e convivialità all’aria aperta, nel segno del tema scelto per il 2025, ‘La follia di fare del bene. Con Don Chisciotte e Sancho Panza’, "un omaggio alla forza dei visionari e a chi, ogni giorno, sceglie di costruire qualcosa di giusto e bello" sottolineano gli organizzatori, l’associazione Amici del Senio. Si parte lunedì 30 giugno alle 20 con la "Pizza in vigna con fisarmonica", cena sotto il pergolato dell’area ex pesa, accompagnata da musica dal vivo (prenotazione obbligatoria entro il 29 giugno).

Martedì 1 luglio, alle 18.30, prenderà il via la ’Camminata nel panorama dei Miracol’": cinque chilometri tra i luoghi simbolo di Tebano, con la fisarmonica di Jakova Bardh. Dalle 19 si aprirà il punto ristoro con street food collinare e vini del Senio. Alle 20, spazio all’incontro "Luigi Berardi, una vita da Don Chisciotte", dialogo tra l’artista e Marco Sangiorgi; a seguire, alle 21, concerto folk della Compagnia Scapestrati, vincitrice di Musica nelle Aie 2025. Mercoledì 2 luglio alle 18.30 si cammina di nuovo, questa volta per osservare i gruccioni, uccelli variopinti delle Casse del Senio. Dalle 19 apertura del ristoro, mentre alle 20 si accende la ’Serata al vinile con fonovaligia’, dove ciascuno potrà portare i propri dischi e condividere musica. Alle 21 chiude la rassegna lo spettacolo comico ’Chi ce l’ha fatto fare’, con Marco Dondarini e Davide Dalfiume. Durante tutte le serate sarà possibile visitare la mostra sugli alberi, fermarsi al ’Tavolo delle chiacchiere’, esplorare le installazioni di Asia Galeati e Simone Zaccarini (coordinamento di Gigi Franzoni e Mario Cavina), e lasciar giocare i bambini nella piscina di paglia. Ingresso con offerta minima di 2 euro (1 e 2 luglio).

Informazioni e prenotazioni: Laura 366-9136784 – Domenico 340-0532380 e alla mail amicifiumesenio@gmail.com