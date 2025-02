Acquedotto, lavori finiti. Addio al vecchio serbatoio

Sono terminati i lavori di Hera per il potenziamento e l’ammodernamento dell’acquedotto di via Antica Popilia, iniziati nell’estate del 2023. L’investimento complessivo è di 1,4 milioni di euro, somma che ha consentito la sostituzione delle elettropompe con nuovi modelli di ultima generazione e il miglioramento del sistema di monitoraggio. L’intervento consentirà, una volta terminato l’iter burocratico, la demolizione dell’acquedotto in cemento armato risalente agli anni ’60, che altrimenti avrebbe richiesto onerosi interventi di adeguamento.

"Si tratta di un intervento vitale per Ravenna e per tutta la provincia, perché la centrale fornisce acqua potabile non solo al centro cittadino, ma anche alle frazioni e i comuni a nord-ovest della città fino ad Alfonsine", commenta l’assessora Federica del Conte. "Un altro fatto di grande valore è la continuità dell’erogazione ai cittadini, che durante tutta la durata dei lavori non è mai stata interrotta", aggiunge Valeriano Savoia, del consiglio territoriale del centro storico. L’impianto comprende anche delle vasche di accumulo capaci di contenere fino a 6 milioni di litri di acqua potabile e garantisce una portata di circa 450 litri al secondo.

"Le nuove elettropompe garantiscono un risparmio energetico di oltre il 30%, perché permettono di adeguarsi tempestivamente alle esigenze dei cittadini. Inoltre, è presente un impianto di backup pronto a entrare in funzione in caso di bisogno ed è prevista anche l’installazione di un nuovo generatore di corrente di emergenza. Tutto ciò aumenta l’affidabilità dell’impianto e migliora la continuità del servizio", spiega Marcello Togni, responsabile Hera del Servizio Idrico per l’area di Ravenna. L’installazione delle nuove elettropompe, infine, ha consentito la dismissione del vecchio serbatoio pensile in cemento armato da 800mila litri, avvenuta in dicembre. Ora si sta progettando la sua demolizione. "Siamo ancora in una fase di progettazione preliminare e i tempi non saranno brevi, sia per le dimensioni della struttura sia per la presenza sul tetto di due antenne di telefonia e dei Carabinieri. Indicativamente l’iter autorizzativo potrebbe richiedere circa 3 anni. La demolizione avverrà per sezioni dall’alto verso il basso, in modo ordinato, garantendo che la struttura rimanga sempre in piedi quando si smantellano i livelli più alti", spiega Imerio Pirazzini, responsabile Hera degli Impianti per l’area di Ravenna.

Lucia Bonatesta