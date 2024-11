"Acquistarla costa troppo"

Beatrice Cavallari non considererebbe l’auto elettrica tra le opzioni di acquisto future: "Attualmente ho un’auto a diesel, ammetto di non essere particolarmente esperta sull’elettrica ma penso che uno dei problemi più grandi sia trovare lo spazio in cui ricaricare anche tutta la notte. Non sono mai salita a bordo ma so che praticamente non fanno rumore, ne ho vista qualcuna in strada e forse sono anche troppo silenziose: chi si trova a piedi o in bici non le sente neanche arrivare. Se avessero un costo più accessibile e ricariche più fruibili potrei valutare di cambiare idea perché comunque so che hanno meno impatto dal punto di vista ambientale".