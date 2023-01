Acquistato palazzo di corso Farini "Così lo riporterò a nuova vita"

Tornerà a una nuova vita lo storico palazzo di corso Farini 100 a Russi, sede fino al 16 ottobre 2013 della locale stazione dei carabinieri. I militari furono trasferiti temporaneamente presso la stazione di Godo, per poi approdare presso la nuova stazione di Russi in via Garibaldi a ottobre 2016.

Dopo quasi una decina d’anni si ve verso l’acquisto per ripristinare il palazzo e creare nuovi ambienti abitativi e commerciali. L’acquirente è Francesco Montanari, imprenditore edile che a dicembre scorso ha portato a conclusione presso un notaio ravennate la stipula di un compromesso con caparra confirmatoria, acquisto che sarà completato entro il mese di marzo di quest’anno per motivi burocratici. La vendita dello stabile e le future vendite degli immobili che saranno realizzati, è seguita dall’agenzia di intermediazioni immobiliari Banzola sempre di Russi.

Montanari, in tempi incerti come questi lei sta portando avanti un importante investimento immobiliare, perché?

"Vengo da una famiglia di imprenditori edili con la passione dell’arte, in particolare per i palazzi storici. Sono stato contattato dall’agenzia Banzola che mi ha proposto questo palazzo in pieno centro a Russi, dopo alcune verifiche e considerato lo stato generale dell’immobile, ho deciso di procedere all’acquisto con l’intento di dare una nuova vita al palazzo".

Ha già progettato il futuro dell’immobile?

"Ho pronto alcuni progetti sviluppati dal mio ingegnere, l’idea principale è di realizzare immobili di prestigio suddivisi tra locali abitativi e uffici, e dare il giusto risalto a uno dei palazzi più storici del centro di Russi".

Ci sono già acquirenti interessati?

"Si. Abbiamo già avviato attraverso l’agenzia alcune trattative, è un palazzo che una volta terminato avrà il lustro che merita un palazzo in pieno centro storico"

Ci sono caratteristiche specifiche dell’immobile che rimarranno anche dopo la ristrutturazione?

"I materiali di pregio del palazzo come la scala, il lucernario e le porte di accesso alla grande corte interna, tutti in ferro battuto, il portone principale di accesso e il parquet del primo piano saranno ripristinati e mantenuti".

Quali sono i tempi di realizzazione?

"A breve porteremo a termine l’acquisto, poi una volta scelto il progetto definitivo sul quale basarci daremo il via ai lavori. Salvo complicazioni entro un anno potrebbe essere realizzato".

Gianni Zampaglione