"Acquisto quote Area Blu, si faccia chiarezza"

L’Amministrazione mostra interesse ad acquistare quote della società Area Blu e Area Liberale dissente chiedendo chiarezza. La società in carico al Comune di Imola si occupa della gestione dei servizi cimiteriali, compreso quello di Lugo.

"Con delibera di Giunta N. 99 del 31/07/25, l’Amministrazione Zannoni ha manifestato l’interesse ad acquistare quote della società – spiega il capogruppo di Area Liberale, Simone Camanzi (foto) –, dando il via ad un iter che potrebbe portare all’acquisizione previo passaggio in consiglio comunale nel mese di ottobre".

A questo proposito il gruppo intende chiedere spiegazioni alla sindaca Elena Zannoni e all’assessore pentastellato Mauro Marchiani con specifica delega. "Nella gestione dei servizi cimiteriali Area Blu ha mostrato molte carenze – precisa Camanzi – tanto che lo scorso anno la sindaca si è trovata a dover chiedere pubblicamente scusa per lo stato indecoroso in cui si trovavano i cimiteri. Chiediamo: è stata fatta un’attenta e oggettiva valutazione della qualità dei servizi che Area Blu fornisce? Risulta poi che Area Blu sia coinvolta in un procedimento penale legato a un ammanco di € 200.000 dai bilanci, per il quale lo stesso Comune di Imola si costituirà parte civile.

Dato che non è ancora ben chiaro se si sia trattato dell’azione di un dipendente infedele o di problematiche più complesse legate alla malagestione della società, prima di entrare nella società non sarebbe più opportuno attendere che la magistratura faccia chiarezza su quanto accaduto e sulle responsabilità? Infine, prima di affidare definitivamente la gestione dei servizi cimiteriali ad una società a capitale pubblico frutto del sistema politico imolese, si sono valutate altre possibili soluzione gestionali che coinvolgessero aziende del territorio lughese? Come presidente della Commissione Partecipate ho chiesto che sia convocata nel più breve tempo possibile per fare chiarezza".

Monia Savioli