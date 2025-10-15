Ad Alfonsine oggi lutto cittadino per le vittime

Ancora profondamente scossi dalla prematura scomparsa del giovane alfonsinese Yassine, apprendiamo del tragico incidente stradale nel quale lunedì sera ha perso la vita Manuel, cittadino longastrinese. Queste gravi perdite rinnovano il dolore di una comunità, quella alfonsinese, che purtroppo ancora una volta paga un grande prezzo in termini di vite umane, vittime di incidenti stradali. A nome dell’intera cittadinanza, l’amministrazione comunale di Alfonsine si stringe al profondo dolore delle famiglie dei due ragazzi". Sono le parole del sindaco di Alfonsine, Riccardo Graziani il quale, nell’esprimere "la massima vicinanza alle famiglie di Yassine e Manuel, non essendo ancora definite le date delle esequie" ha proclamato per oggi, mercoledì 15, il lutto cittadino.

Il primo cittadino ha quindi invitato per la giornata odierna "allo svolgimento in tono minore di tutte le manifestazioni ricreative aperte al pubblico sul territorio comunale e alla sospensione volontaria dell’attività lavorativa e commerciale o in alternativa all’esposizione in forma libera di segni di adesione al lutto cittadino".

Il secondo, tragico, incidente, si è verificato lunedì pomeriggio a San Biagio di Argenta, ed è costato la vita a Manuel Tugnoli, 28 residente a Longastrino di Alfonsine, che al volante di un a Ford Ecosport con a bordo una donna, mentre percorreva la SS16 Adriatica si è scontrato frontalmente con un camion, perdendo la vita sul colpo.

Tragico sinistro che segue quello avvenuto poco dopo dell’alba di sabato mattina, sempre lungo la Statale Adriatica all’altezza del chilometro 92 (tra lo svincolo per Monestirolo e l’agriturismo ‘La Sapienza’), dove in un pauroso scontro frontale tra due auto avevano perso la vita il 19enne Yassine El Maarofi di Alfonsine, il 27enne Omar Hammouch di Fusignano e la 41enne Eleonora Verri, che risiedeva nella frazione ferrarese di Montesanto.

lu.sca.