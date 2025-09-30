Organizzata dalla Consulta territoriale di Destra Senio e Alfonsiné Rete imprese, con l’Amministrazione comunale e le associazioni e attività del territorio, ad Alfonsine torna la ‘Festa dell’Uva’. La manifestazione, la cui 22esima edizione è in programma venerdì e domenica, nasce per celebrare la vendemmia e l’arrivo dell’autunno, proponendo spettacoli, musica e mercatini che accompagnano i punti gastronomici ed enogastronomici.

Venerdì a palazzo Marini, al civico 10 di via Roma, serata dedicata all’enogastronomia. Dalle 19.30 degustazione di vini delle Cantine Tenuta Uccellina, abbinata a un menù creato per l’occasione. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con Ais Romagna, Avis Alfonsine, E trebb de Pasett e il Comitato cittadino per l’anziano ‘Il Girasole’. Degustazione a 24 euro a persona, con prenotazione obbligatoria ai numeri 0545 299648 o 349 8657198 (solo Whatsapp).

Domenica 5 ottobre tutti gli eventi si svolgeranno in piazza Monti. Il primo appuntamento è alle 10 con il mercatino creativo, la mostra fotografica del fotoclub Controluce e la mostra di Bizantina Bonsai. Presenti i punti gastronomici curati da Cif Alfonsine, Comitato cittadino per l’Anziano ‘Il Girasole’, Comitato cittadino per l’handicap e Parrocchie di Alfonsine, con specialità della tradizione, a cui si affianca l’offerta delle attività del centro storico. Il tutto accompagnato dalla degustazione di vini delle cantine del territorio. Per i più piccoli sarà a disposizione lo spazio bimbi.

Alle 14.30 la sfilata in costume sul carro della vendemmia apre ufficialmente il pomeriggio di festa. I bambini potranno partecipare al laboratorio organizzato da Casa Monti mentre la rete di imprese Alfonsiné curerà la sfilata di moda alla quale si alterneranno le esibizioni folk del gruppo ballerini Milleluci. Dalle 16, per i più piccoli, si terrà lo spettacolo di marionette Re Bacco e il Flauto Magico di Scarabocchio animazione.

Lu.Sca.