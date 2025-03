"Ad aprile la demolizione del ponte ferroviario"

Sembra iniziato il conto alla rovescia per la demolizione del ponte ferroviario di Sant’Agata sul Santerno. Si dicono soddisfatti dall’associazione ’Sant’Agata 17 maggio 2023’ nata in seguito all’alluvione verificatasi in quella data, che "resta vigile anche per sostenere altre richieste di messa in sicurezza del territorio". La notizia, tanto gradita quanto attesa dopo le sollecitazioni, è stata comunicata da Rete Ferroviaria Italiana. "I lavori per la demolizione del ponte ferroviario di Sant’Agata sul Santerno inizieranno nel mese di aprile – spiega Massimo Tarozzi, presidente del comitato che riunisce gli alluvionati –. I primi interventi partiranno dalla stazione, dove verrà creato l’accesso principale per raggiungere il ponte. Dopo mesi di pec inviate ma non visionate, risposte annunciate ma mai arrivate e continui rimpalli di responsabilità – sottolinea – è triste constatare che solo grazie all’esposizione mediatica e al forte sollecito pubblico della nostra associazione si sia finalmente sbloccata la situazione".

La richiesta di demolire il ponte ferroviario che è più basso rispetto all’altezza dell’argine e, come è successo nel maggio del 2023 è stata rivolta a Rfi quasi all’indomani dell’alluvione che ha devastato la città di Sant’Agata sul Santerno. Mesi fa, per supportare la necessità di intervento, è stata organizzata una manifestazione che ha attirato sul fiume moltissime delle persone coinvolte riunite per ricordare e, soprattutto, per chiedere a gran voce interventi in grado di garantire la sicurezza dell’abitato. "Continueremo a vigilare – prosegue Tarozzi –. Sul territorio, il ponte ferroviario di Sant’Agata non è l’unico ad avere delle caratteristiche tali da trasformarlo una sorta di diga e quindi di ostacolo al passaggio dell’acqua in caso di piena. Per questo il Comitato di Sant’Agata si dice pronto a sostenere anche le richieste partite da altre località per arrivare ad interventi risolutivi . "Chiediamo – continua – un intervento immediato di manutenzione anche sotto i due ponti situati a valle di San Bernardino, in particolare quello ferroviario di Villa Pianta".

Monia Savioli