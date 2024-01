Addetto alla posa di infissi alla Linea Ambienti

Un addetto alla posa di infissi e serramenti, l’offerta scade il 16 gennaio 2024. L’azienda Linea Ambienti, società a responsabilità limitata di Bagnacavallo, è alla ricerca di una figura professionale – ovviamente a norma di legge l’offerta è rivolta ad ambo i sessi – che si occupi della posa in opera di infissi e serramenti presso i clienti della stessa Linea Ambienti. La sede del lavoro è Bagnacavallo ma lo stesso si svolge nelle province di Ravenna, Forlì-Cesena e Bologna. Viene richiesta la provenienza dal settore legno, dimestichezza con attrezzature quali avvitatore, trapano e sega troncatrice. Inoltre si richieste una buona capacità di comunicazione con i clienti, la capacità di lavoro in squadra e la capacità di organizzare la gestione del magazzino. Inoltre è richiesto l’essere automuniti. La qualifica Istat per il lavoro in oggetto è ’Installatori di infissi e serramenta’. Il tipo di contratto offerto è a tempo determinato con possibilità di trasformazione in tempo indeterminato. L’orario di lavoro offerto, da lavoratore dipendente, è a tempo pieno: dalle 8 alle 12 e dalle 13 alle 17.