Addio a Bagnaresi, ex medico di base

È scomparsa Lidia Bagnaresi, storico medico di medicina generale della vallata di Brisighella e Fognano, venuta meno all’età di 69 anni appena poco tempo dopo essere andata in pensione. Lascia un marito e due figli. Ieri ha espresso il proprio cordoglio l’amministrazione comunale di Brisighella, ma sono stati tanti anche i messaggi degli ex-pazienti e dei loro parenti, che ne rievocano l’attaccamento alla professione e le doti di profonda umanità. Convinta assertrice dell’importanza della medicina di gruppo, in particolare in territori come quelli in cui operava, era stata coinvolta attivamente nel percorso che per la creazione della Casa della salute. "Gli abitanti di Fognano e Brisighella – scrive l’amministrazione comunale – continueranno a ricordarla come una seria, attenta e brava professionista, un medico scrupoloso, con una forte dedizione al lavoro a favore dei suoi pazienti". Le esequie si sono tenute ieri a Castel Bolognese, di cui era originaria.