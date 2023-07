Addio a Baracca, fisico discendente dell’eroe

È scomparso nella notte di martedì a seguito di una breve malattia, a Firenze, dove viveva da tempo, Angelo Baracca, lughese di nascita, fisico e docente universitario, discendente dell’eroe dei cieli Francesco. Nato nel 1939, a soli 26 anni Angelo Baracca ottenne la prima cattedra di fisica a Milano. Da lì si spostò a Firenze dove ha continuato a vivere. Il percorso universitario era affiancato dal fervido impegno politico nelle file di Democrazia Proletaria, il movimento guidato da Mario Capanna per il quale aveva ricoperto per anni il ruolo di consigliere regionale in Toscana, e poi per il partito dei Verdi. Il suo cuore però batteva per Cuba, dove ha insegnato e dove ha espresso la volontà di tornare dopo la morte. "Mi diceva spesso di sentirsi cubano – racconta la figlia Silvia che vive a Lugo –. Lugo era troppo piccola per lui. Mio nonno è scomparso quando mio padre aveva soli 14 anni. Ogni tanto tornava a casa a incontrare la madre, mia nonna, non tanto però quanto lei avrebbe voluto. Ma quella era la sua vita. Lui ha sempre seguito le sue passioni e ha ammesso di essere stato fortunato nel poterlo fare. Prima di andarsene ha detto a mia sorella Laura e a me di non essere tristi. “Ho vissuto la vita che volevo – ci ha detto –. Questo mondo non mi piace più e quindi me ne vado sereno“. Sentire quelle parole per noi è stato di grande conforto".

Gli ultimi impegni lavorativi risalgono al maggio scorso quando è stato protagonista di un convegno a Torino. Poi un passaggio di due giorni a Milano, sempre per lavoro, con quella strana stanchezza come compagna di viaggio. Poi la diagnosi che non gli ha lasciato scampo, comunicata solamente 13 giorni fa. "Mio padre non annoiava e non si annoiava – ricorda Silvia –. Diceva solo cose intelligenti. Magari semplici ma intelligenti. Quando ero piccola e mi insegnava la fisica e la matematica lo faceva in modo semplice. Lui non si è mai vantato. È sempre stato umile. Ora era profondamente deluso dalla situazione mondiale". La cerimonia di cremazione, organizzata oggi a Firenze, sarà intima, ristretta alla sola presenza delle due figlie e della seconda moglie di origine cubana e che probabilmente darà corso al desiderio di Baracca di tornare nella sua Cuba. I manoscritti, i libri e tutto il materiale prodotto in anni di carriera universitaria saranno trasferiti alla facoltà di Fisica di Bari e caricati sull’archivio nazionale. "Fino all’ultimo ha dato il suo generoso contributo con i suoi articoli in difesa della pace e dell’ambiente – ricorda Fulgida Barattoni Rondinelli dell’International Peace Bureau Italia Lugo, di cui Baracca era socio onorario –. Uno scienziato conosciuto e stimato che ha fornito consulenze importanti anche in occasione del grave incidente di Fukushima". Al cordoglio dell’Ipb Lugo si associa il sindaco Davide Ranalli: "Una persona di altissimo spessore che ha mantenuto una profonda coerenza nelle sue idee e ha diffuso conoscenza e sapere senza mai aver timore di esercitare anche una critica della scienza. Condoglianze ai familiari".

Monia Savioli