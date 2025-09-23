Addio a Bolognesi. Baseball e mare erano la sua vita

Si è spento Ermes Bolognesi, un uomo apprezzatissimo nel mondo dello sport ravennate, sia per la grande passione per la vela, sia per aver accompagnato generazioni e generazioni di giovani giocatori del Baseball Godo con il pulmino. Struggente il ricordo della società godese: "Sei stato molto più di un semplice accompagnatore – si legge – diventando parte della nostra grande famiglia. I tuoi aneddoti nelle lunghe e noiose pause strappavano sempre un sorriso o una risata, dandoci uno scorcio del baseball e del Godo che furono. La tua presenza e il tuo affetto resteranno sempre con noi. Buon viaggio Ermes". Tanto affetto anche al RYC, il Ravenna Yacht Club, dove teneva la sua imbarcazione – Te Ki Mata – sulla cui randa campeggiava la scritta Club dell’Arterio, tanto per inquadrare il personaggio. Moltissimi i messaggi di cordoglio: "Che bruttissima notizia: veramente una bella persona e un bravo marinaio. Una grave perdita per noi e per il circolo mi rattrista molto". Ma anche tanti soci del club che augurano all’amico "un buon vento" il saluto preferito dai marinai. Lo Yacht Club lo ha voluto ricordare con una lunga testimonianza, annunciando anche che la salma verrà esposta da oggi alla camera mortuaria di Ravenna mentre giovedì alle 10 inizierà il suo viaggio verso il forno crematorio del cimitero cittadino. "Che fosse alternativo e dissacrante era noto a tutti, con quel suo atteggiamento quasi strafottente e pronto a cogliere i lati quasi sfuggenti di ogni circostanza a chiunque. Lo dimostrava il nome della sua barca che faceva il verso al soprannome di una signora del suo paese nota per le sue bizzarrie, Te Ki Mata. Si ricorda con piacere la sua voglia di rimanere legato a tradizioni che facevano trasparire quello spirito fanciullesco che lo permeava. La Befana issata lungo il paterazzo, Babbo Natale accovacciato sul boma con in braccio il sacco dei regali: non si è mai vista questa voglia di non distaccarsi da tradizioni evocate da uno spirito fresco e mai tramontato, come la sua passione per le maschere".

u.b.