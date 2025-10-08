Addio a Bombolo: il chiosco è stato demolito

Addio definitivo, questa volta per davvero, al chiosco di caramelle, dolciumi e bomboloni di viale Roma, frequentato da generazioni di cervesi e turisti. ‘Bombolo’ è stato demolito, dopo la decisione presa due anni fa in occasione della riqualificazione del vialetto Rimembranze. Inutilizzato da anni, le condizioni in cui si trovava non permettevano un intervento risolutivo. Due anni fa la licenza venne revocata dal piano delle licenze su suolo pubblico. A quel punto, visto anche lo stato del manufatto, l’amministrazione allora scelse di demolirlo anche per dare più respiro al viale e aumentare la visuale in termini di sicurezza.

"’Bombolo’ è stato un riferimento per tante generazioni di studenti e famiglie – spiega l’assessore i lavori pubblici Mirko Boschetti –, ma purtroppo era chiuso da diversi anni. Essendo una struttura privata ma su area pubblica in centro, in una zona molto frequentata da cittadini e turisti, anche per una questione di decoro il Comune è dovuto intervenire".

Il vialetto, infatti, è in una posizione strategica che collega viale dei Mille e viale Roma ma, soprattutto, qui si affacciano diversi edifici dedicati, in particolare, ai più piccoli. Tra questi ci sono la palestra Ressi, la scuola di musica Rossini e i cortili della scuola primaria Pascoli e della scuola dell’infanzia Alessandrini. Nello stesso edificio delle scuole ha sede anche la biblioteca comunale Maria Goia. In passato il vialetto era stato segnalato diverse volte per la presenza di persone senza fissa dimora o di altri soggetti che infastidivano le persone di passaggio. Ma anche per la presenza di bottiglie vuote e rifiuti che la mattina, all’ingresso della scuola, genitori e alunni spesso si trovavano davanti.

Una situazione che nel tempo si è cercato di aggiustare con interventi di abbellimento, illuminazione, arredo urbano e progetti culturali. "In questi giorni è stato demolito il famoso e storico chioschetto ‘Bombolo’ su viale Roma – specifica l’assessore Boschetti –. Era una struttura privata su area pubblica e doveva essere demolita da tempo. È intervenuto alla fine il Comune, che farà rivalsa sull’attuale proprietario che non abita più qui. Nel progetto verrà ripristinata l’area e la pavimentazione circostante che risulta ora un po’ degradata".

Da alcuni anni il vialetto è stato, dunque, oggetto di attenzione proprio per la sua posizione centrale anche nell’ottica di garantire una maggiore sicurezza e prevenire situazioni di bivacco e degrado in genere. Sono stati inseriti arredamenti, illuminazione ma anche interventi di carattere culturale come i murales e altre esposizioni artistiche per renderlo maggiormente fruibile e non lasciarlo al degrado.

Ilaria Bedeschi