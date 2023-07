Addio a Boscherini, "portò Faenza oltre i confini"

È morto ieri a 77 anni Giorgio Boscherini, sindaco di Faenza dal 1981 al 1993. Malato da tempo, negli ultimi giorni era ricoverato all’ospedale di Faenza: lascia la moglie Liviana e le figlie Anna e Daniela. Boscherini, classe ‘45, inizialmente vicesindaco, arrivò alla poltrona più alta di Palazzo Manfredi appena 36enne, rimanendovi dodici anni: nessun altro ha guidato il Comune così a lungo. Vicesindaco nella giunta a guida Pci di Veniero Lombardi, Boscherini divenne primo cittadino grazie all’accordo con repubblicani e socialisti, e fu riconfermato nell’85 e nel ‘90. A lungo protagonista di una accesa rivalità con gli esponenti del Pci e poi del Pd, negli ultimi anni era giunto con loro a una deposizione delle asce di guerra. Boscherini si era avvicinato alla politica ai tempi dell’università – si laureò in Economia a Firenze – entrando in consiglio comunale nel ‘75. Con il dissolvimento del Psi lasciò la politica attiva, tornando al suo originario impiego nella sanità pubblica, tema che aveva particolarmente a cuore: la difesa dell’ospedale di Faenza era ancora regolarmente al centro delle sue conversazioni. Personalità dai vasti interessi, Boscherini era intervenuto pubblicamente l’ultima volta in occasione della scomparsa di Muky. I due furono tra i protagonisti della vita culturale che accese la città negli anni ‘80 – Tonino Guerra, Dino Gavina e Lucio Dalla erano allora presenze frequenti – in coincidenza con la rivitalizzazione del Premio Faenza, in quel periodo assegnato a giganti come Franz Stähler e Sueharu Fukami: le premiazioni, che si tenevano al Palazzo delle Esposizioni, erano spesso eventi memorabili anche sotto il profilo più glamour. Sempre in quegli anni vide corpo l’espansione del Museo delle Ceramiche, che dal piccolo nucleo originario si allargò fino a diventare la creatura oggi conosciuta a livello mondiale. "Da ‘città di ceramisti’ Faenza si stava trasformando in una città ‘scelta dagli artisti della ceramica’, in arrivo da altri luoghi per perfezionare qui il loro percorso", evidenzia lo scultore Aldo Rontini, legato a Boscherini da un’amicizia pluridecennale.

"I vincitori del Premio Faenza avevano allora la possibilità di lavorare qui per un anno, per poi esporre in una mostra personale. Di Giorgio voglio ricordare anche l’impegno per la riscoperta di Domenica Rambelli, a lungo ingiustamente ostracizzata". Anche il sindaco Massimo Isola rende omaggio a Boscherini evidenziandone la natura "di innovatore, capace di aprire un nuovo capitolo nella storia della ceramica. La sua idea di città era quella di una Faenza che sapesse guardare oltre i confini del suo ecosistema tradizionale". Fra i ricordi che Boscherini più amava rievocare c’era il viaggio a Milano che fece insieme all’amico ed ex-modello Sergio Baroni, con il quale perorò la causa di Faenza dinanzi nientemeno che a Gianni Versace. Le esequie di Boscherini si terranno giovedì 6 maggio in Duomo. Il corteo funebre partirà dall’obitorio alle 15.30.

Filippo Donati