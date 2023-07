Addio a Bruno Valmorri, a lungo team manager della Teodora

Il mondo dello sport cittadino piange la scomparsa di Bruno Valmorri (già celebrata la cerimonia funebre). Classe 1936, storico appassionato e tifoso del Ravenna calcio a partire dagli anni 60, è stato uno dei primissimi soci del circolo dello sport Club Fedelissimi Forza Ravenna, il primo sodalizio cittadino di sostenitori organizzati, fondato in via Darsena il 20 dicembre 1972. Per un breve periodo, a metà degli anni 80, è stato anche dirigente del club giallorosso sotto la gestione del presidente Giuseppe Cannillo.

Poi, la sua passione e le sue competenze, sono state messe al servizio della pallavolo e, in particolare, dell’Olimpia Teodora, della quale è stato a lungo team manager (dal 1985 al 2000), negli anni d’oro degli scudetti e delle Coppe Campioni, con Sergio Guerra e Valmore De Pol in panchina, e con la professoressa Alfa Garavini nel ruolo di presidentessa.

Bruno Valmorri, che fino agli anni Ottanta aveva condotto il macello privato della zona Darsena, era molto conosciuto anche a Marina Romea, dove, per 30 anni, fino al 2000, era stato il titolare dell’Hotel Royal di viale Ferrara.