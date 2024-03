Addio a Cortecchia, Russi in lutto: "Quante battaglie sulla politica"

Ha destato profondo cordoglio a Russi la morte di Elio, Valerio per gli amici, Cortecchia, conosciutissimo per la sua lunga militanza politica, dal Pci, poi Pds, Ds fino al Pd odierno e per il grande lavoro che ha fatto per e con la Pubblica Assistenza negli ultimi decenni. Ex dirigente della Gallignani, Cortecchia, 80anni, era in pensione dagli anni Novanta. Ma fin dagli anni Settanta è stato un politico attivo: assessore ai lavori pubblici nella giunta Bendandi nel 1985, e poi di nuovo con il sindaco Remo Cavallo. Nel partito ha svolto diversi incarichi, segretario, tesoriere.

"Abbiamo iniziato a far politica nello stesso periodo negli anni Settata – racconta Rosanna Pasi, ex presidente del centro sociale Porta Nova – io mi avvicinai per la battaglia sul divorzio, anche Valerio iniziò in quel periodo. Ci conoscevano già, Russi è piccola ma eravamo anche vicini di casa. Nel 1985 fummo entrambi assessore nella giunta Bendandi, aveva la delega ai lavori pubblici. Valerio era una personalità molto forte con cui il confronto no poteva essere molto accesso, ma sempre molto corretto e rispettoso. Credo fosse la quella fosse la seconda giunta Pri – Pci. E comunque le personalità non mancavano: lo stesso Bendandi, uno dei gemelli Cignani, Fabio Pasi lo stesso Cortecchia".

"E’ stato in giunta anche con Remo Cavallo – continua – poi ha avuto tanti incarichi di peso nel partito e infine ha lavorato tanto, lasciando un bel segno per la Pubblica Assistenza". In quella giunta c’erano anche uno dei Cignani e Fabio Pasi. Lui fu assessore anche con Remo Cavallo, ha poi avuto tanti incarichi nel partito e infine ha lavorato tanto per la Pubblica avuto un ruolo decisivo nella crescita della pubblica assistenza".

"Abbiamo fatto vita politica insieme – racconta la ben più giovane assessore al welfare Monica Grilli – siamo stati anche in contrapposizione negli anni Novanta, non ricordo se per la segreteria di sezione e di partito. Ma e con lui era un confronto sano si partiva da fronti opposti per poi lavorare insieme. Una bella persona e una persona capace, svolgeva i suoi compiti, segretario, presidente, tesoriere con grande attenzione e meticolosità, le stesse caratteristiche con cui si è dedicato alla Pubblica Assistenza i cui è stato presidente e fino a ieri svolgeva ancora un ruolo di primo piano". "Ha sempre lavorato con passione, coerenza e lungimiranza – conclude Grilli – da quanto tempo si batte per spiegare che un servizio essenziale come quello, di trasporto malati e anche soccorso, svolto della Pubblica, non può essere affidato solo a volontari oltretutto sempre di meno e sempre meno giovani. E quanto entusiasmo per il progetto Casa Canterini (un centro per disabili ora in costruzione, ndr). Era attentissimo a tutte le fragilità, tanto che è stata proprio la Pubblica Assistenza a farsi carico della progettazione".

Attento ai fragili, tanto che nei primi anni 2000 affiancò Alberto Santolini nel progetto “Di cuore in Cuore” che ha portato a dotare Russi, di una trentina di defribrllatori e di alcune centinaia di volontari formati per il suo uso. Elio Cortecchia si è spento nei giorni scorsi all’ospedale di Ravenna Santa Maria delle Croci. Lascia la moglie Rosanna e i Luca e Ivan.