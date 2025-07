Addio a Dante Maioli. Fu assessore comunale e a capo della Provincia

È morto, in ospedale, l’ex presidente della Provincia e fondatore dell’Associazione Ravennate Diabetici, Dante Maioli. Aveva 85 anni. I funerali si svolgeranno domani mattina alle 9, nella chiesa del Redentore. Maioli è stato un politico, socialista, e un amministratore nel periodo, dagli anni Sessanta agli anni Novanta, in cui la politica era attivata da grandi stimoli culturali e ideologici. Originario del Riminese, laureato in Giurisprudenza, iniziò prestissimo l’impegno politico nelle fila del Partito socialista quale vicesindaco del comune di Bellaria dal 1964 al 1969. Poi il trasferimento a Ravenna dove dal 1969 al 1972 fu segretario Fidep Cgil e dove, nel novembre del 1973 fu eletto consigliere provinciale nella lista del Psi. Un impegno consiliare di lunga durata (comprensivo dei ruoli di assessore e di presidente), visto che venne riconfermato per varie legislature fino al giugno del 1993, ovvero fino al tempo in cui alcuni partiti, fra cui anche il Psi, si dissolsero a seguito di Tangentopoli. Contemporaneamente, dal punto di vista professionale, Maioli era direttore amministrativo all’Amga (l’Azienda municipalizzata gas e acqua).

Si accennava ai ruoli istituzionali: negli anni 80 e primi anni 90, quando al governo della Provincia era entrato anche il Pri oltre al Psi, Maioli fu assessore alla Pubblica Istruzione e Formazione professionale e ai Lavori Pubblici. Poi nell’ottobre 1991, dopo che il presidente Giannantonio Mingozzi era stato eletto al consiglio regionale e dopo il brevissimo governo del successore, Fantini, scomparso prematuramente, fu Dante Maioli ad assumere la guida dell’ente provinciale. "Sulla base dei nuovi accordi – ricorda Mingozzi –, io fui il primo presidente repubblicano della Provincia e Maioli fu il primo presidente socialista. Maioli era un politico particolare, molto riservato e di grande spessore culturale, una figura istituzionale capace sempre di andare a fondo alle cose". In quei venti mesi di presidenza, fra le altre iniziative, Maioli sancì il gemellaggio con la provincia tedesca di Ostalbkreis. In quella legislatura provinciale apertasi nel 1988 c’era, come vice presidente, l’ex parlamentare ed ex presidente Gabriele Albonetti: "Ho ben conosciuto Maioli, sono stato anche il suo vice in quell’ultimo scorcio di governo, dal ‘91 a metà del ‘93. Gli anni Ottanta, come si ricorderà, videro un partito socialista sempre più rampante, a livello nazionale; ebbene, Maioli era qualcosa di completamente diverso, è sempre stato un socialista classico, di antico stampo, pacato nell’eloquio e nell’azione". Compagno di partito di Dante Maioli fu per anni Pietro Martini: "Eravamo entrambi militanti del Psi ed eravamo della stessa corrente, quella giolittiana e poi simpatizzanti di De Michelis. L’ho sempre stimato molto e mi piace ricordarne anche la profonda cultura. Quando il Psi si dissolse, le nostre strade si divisero, io optai per Forza Italia, lui preferì approdare nell’area di sinistra e così nel 2001 ci siamo trovati in consiglio comunale su fronti opposti, io all’opposizione, lui nella maggioranza come consigliere della Margherita in quota socialista. Sono addolorato per la sua scomparsa e rivolgo sentite condoglianze ai familiari".

In quei primi anni Duemila, Maioli ricoprì anche per diverso tempo il ruolo di segretario del rinnovato Psi e Pierdomenico Lonzi, attuale responsabile provinciale del partito, nell’esprimere le condoglianze alla famiglia, lo ricorda anche per il ruolo di fondatore dell’Associazione provinciale Diabetici di cui per vent’anni, fino al 2021, è stato il presidente e che "grazie al suo impulso, ha stretto proficue relazioni con l’Ausl per percorsi d’avanguardia nella cura del diabete". Cordoglio per la morte di Maioli, "figura di spicco del socialismo ravennate" e "protagonista autentico della Prima Repubblica, fatta di uomini e donne preparati, competenti e animati da un forte senso delle istituzioni" è espresso dalla segretaria del Pri Laura Beltrami e dal segretario regionale Eugenio Fusignani. Cordoglio anche dal sindaco Alessandro Barattoni per l’amministratore e il presidente dell’Associazione Ravennate Diabetici in cui "ha lasciato un’impronta importante: lungimiranza e generosità gli hanno permesso di far crescere un’associazione che è diventata punto di riferimento per migliaia di persone, sia pazienti pediatrici che adulti. Un esempio di solidarietà e volontariato di cui siamo grati". La presidente della Provincia, Valentina Palli, ricorda "un uomo delle istituzioni attento e appassionato, animato da un leale spirito di collaborazione ed una grande sensibilità".

Carlo Raggi