Addio a Davide ’Pigafetta’ Casadei. Il figlio gioca in serie A nel Torino

Si svolgeranno oggi i funerali di Davide Casadei, 68 anni, soprannominato ‘Pigafetta’, morto a seguito di una malattia. Oggi è prevista la partenza alle 14.30 dalla camera mortuaria alla volta della chiesa Stella Maris di Milano Marittima dove alle 15 sarà celebrata la Santa Messa. Dopo le esequie il corteo funebre proseguirà per il crematorio di Ravenna.

Davide lascia la moglie Elena, i figli Edoardo, Ettore e Cesare (che ha una carriera calcistica professionale avviata; nato a Ravenna e cresciuto a Milano Marittima, si è unito alle giovanili della squadra cittadina del Cervia, prima di passare al Cesena. Dopo il fallimento di quest’ultimo club nel 2018, a 15 anni, si è trasferito all’Inter dove ha proseguito la trafila nel settore giovanile. Ha militato nel Chelsea; oggi gioca in Serie A nel Torino; ha anche vestito la maglia della Nazionale, convocato dall’allora commissario tecnico Luciano Spalletti).

Davide Casadei era molto conosciuto in città in particolare per il suo chiosco di piadina a Milano Marittima. Tra i ricordi su Davide c’è quello dell’amica Annalisa Pittalis: "Bei tempi Davide quando passavi in bici a prendere mio figlio per andare alle scuole elementari assieme ai tuoi, una carovana! Quando con un martello hai disintegrato la play station dopo che i ragazzi litigavano su chi la doveva usare per primo. Quante chiacchiere e quante risate. Le lezioni di piadina, i progetti e le passioni dei nostri figli. Le feste di compleanno...i ricordi, quelli belli. Ciao Davide, ci mancherai".