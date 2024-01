Addio a Domenico Babini, ex prof del ‘Bucci’

È morto a 70 anni all’ospedale di Lugo per una malattia Domenico Babini, stimato ingegnere e amato professore a riposo dell’Itip ‘Bucci’ di Faenza. All’ultimo saluto, martedì nella sua Lugo alla chiesa della Collegiata c’era una comunità intera di familiari, fedeli, amici, ex colleghi ed ex studenti. Babini lavorò per oltre vent’anni all’Itip faentino insegnando fisica agli studenti del biennio, e prima ancora anche allo ‘Stoppa’ e al ‘Compagnoni’ di Lugo. "Era in pensione da qualche anno – ricorda la dirigente del ‘Bucci’ Gabriella Gardini, la quale con una delegazione di professori era presente al funerale –. Domenico è stato un bravo insegnante, una persona straordinaria ed equilibrata, paziente e competente. Godeva della stima e dell’apprezzamento di tutta la comunità scolastica. Nei giorni scorsi tanti ex studenti e genitori di ex studenti hanno contattato la scuola per manifestare il proprio cordoglio alla famiglia, mostrando così una vicinanza autentica. Lui infatti era sempre vicino agli altri".

Oltre all’ambito scolastico Domenico Babini fu impegnato per molti anni come ingegnere edile libero professionista e fu anche perito del Tribunale di Ravenna. Uomo di solida fede era anche impegnato in parrocchia dove coordinava il gruppo dei ministri della comunione, una trentina di uomini che svolgono servizio all’altare e portano la comunione agli ammalati: "Il suo donarci ci ha insegnato che il compito del ministro della comunione non è solo quello del servizio ma è prima di tutto quello di essere testimoni di carità e amore verso il prossimo. Siamo grati a Dio per il dono e per il grande segno che è stato Domenico per le nostre vite" il saluto di Pietro Messina, uno dei ministri della comunione coordinati da Babini. Anche nella sua omelia Don Leonardo Pioli lo ha ricordato come "un uomo giusto, un testimone di armonia, con una sensibilità rara e genuina segno della sua profonda comprensione del significato di comunità, e con una squisita attenzione ai dettagli soprattutto nei confronti degli altri. Oggi più che mai – ha detto don Leo –, sentiamo l’assenza di Domenico, un vero punto di riferimento, una guida silenziosa ma imprescindibile. Nel ricordo del suo spirito altruista e nella memoria del suo servizio disinteressato troviamo la forza di andare avanti, pur nel dolore della sua mancanza". Un grande dolore, in particolare per la sua famiglia: la moglie Raffaella, il genero Davide, le nipotine ed i nipoti, la sorella Anna Rosa, i cognati, i parenti e le figlie: "È stato un padre fantastico, una persona mite e di grande fede". Numerose sono state inoltre le testimonianze di affetto che numerosi faentini e lughesi hanno manifestato anche attraverso i social network.