Addio a Facchini, anima culturale di Lugo

È scomparso dopo una breve malattia, Pier Luigi Facchini, nome noto soprattutto negli ambienti culturali lughesi. Ex insegnante di materie umanistiche al liceo Ricci Curbastro di Lugo, Facchini ha giocato un ruolo importante sia sul fronte della promozione culturale della città, sia dal punto di vista politico. Durante la giunta guidata dall’ex sindaco Maurizio Roi ha ricoperto infatti il ruolo di assessore alla Cultura per poi accettare la nomina, in seguito, di presidente del Consiglio comunale. Il suo impegno politico è stato anticipato da anni di impegno in ambito sindacale nelle fila della Cgil. Il suo nome è legato a doppio filo all’Università per adulti di Lugo di cui, insieme al padre Fabio, anch’egli insegnante, è stato fra i soci fondatori. Nell’ambito dell’associazione ha svolto negli anni diversi incarichi, prima occupandosi del coordinamento dei corsi, poi divenendo consigliere e infine presidente dell’Università, ruolo che, assunto due anni fa, ha lasciato nel giugno di quest’anno.

Originario di Barbiano di Cotignola, Facchini, classe 1943, avrebbe compiuto 80 anni il prossimo settembre. "Lo ricordiamo come un uomo di profonda cultura – sottolineano dall’Università per adulti –. Per la nostra associazione ha sempre giocato un ruolo di riferimento importante, che ha permesso, nel tempo, all’Università di imporsi all’attenzione di un numero sempre crescente di partecipanti". Le sue ultimi immagini, nella pagina Facebook dell’Università risalgono all’aprile scorso quando prese parte, introducendolo, a uno dei tanti incontri organizzati nell’aula magna del liceo. Al cordoglio dei soci dell’Università per Adulti si unisce anche quello del sindaco di Lugo, Davide Ranalli: "Pier Luigi Facchini è una persona cui Lugo deve molto. Lo ricordiamo anche per il suo ruolo in Comune dove è stato assessore alla Cultura e presidente del Consiglio comunale e per il suo impegno nel sindacato. Una persona generosa che all’insegnamento ha dedicato l’intera vita, sempre con la voglia di sperimentare e di non accontentarsi. L’Università per adulti di Lugo, che proprio in questi mesi ha ritrovato slancio dopo il periodo della pandemia, è stata solo l’ultimo dei luoghi dove ha portato la sua competenza e passione. Le più sentite condoglianze ai suoi familiari". Facchini, vedovo da alcuni anni, lascia la figlia Simona e i nipoti Fabio e Sofia. Il funerale avrà luogo oggi alle 14.30 con partenza dall’ospedale di Lugo. Il corteo si dirigerà direttamente al crematorio di Faenza.

Monia Savioli