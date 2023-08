Addio a Fanelli, campione di atletica

È morto ieri mattina, nella struttura dell’Opera Santa Teresa, in via Bondiolo, dove risiedeva da qualche tempo, Gianfranco Fanelli, grande atleta del salto triplo degli anni Sessanta e Settanta, appassionato d’arte e attivissima figura di volontario dello Ior. aveva 82 anni e lascia la moglie e due figli, Annalisa e Marco.

I funerali si svolgeranno domani mattina, giovedì, alle 10, nella chiesa di Sant’Antonino in Borgo. Gianfranco Fanelli aveva scoperto le proprie doti di atleta durante il servizio militare. Al termine della leva si tesserò con il Club Atletico Faenza e fin dalle prime gare mise in mostra spiccate doti nel salto triplo. Tanto che nel ‘67 si aggiudicò il titolo di campione regionale con la misura di 14,85 metri. Atleta versatile si cimentò anche nella staffetta quattro per cento e nel lancio del giavellotto. Negli anni Ottanta gli fu insignito il premio Atleta dell’anno, riconoscimento che gli venne consegnato dall’allora sindaco di Faenza Giorgio Boscherini e dal giornalista Gianni Minà.

Nel frattempo era entrato nel corpo dei vigili urbani dove è rimasto fino alla pensione, all’inizio del Duemila, nel ruolo di ispettore. Grande appassionato e collezionista d’arte e di ceramica, Fanelli è stato uno degli animatori dell’associazione Amici del Museo e proprio per la sua vasta conoscenza in materia, era lui, quale sottoufficiale dei vigili urbani, a intervenire sugli scavi nelle fondamenta degli edifici o nelle cantine, al fine di metterli in sicurezza ed evitare le incursioni dei tombaroli. E sempre Fanelli, che fu grande amico dello scultore e ceramista Carlo Zauli, a suo tempo ha collaborato con Matteo Zauli nell’allestimento del museo dedicato al padre.

Per anni, quando ancora era nel corpo dei vigili urbani, Fanelli è stato attivo volontario dell’Istituto oncologico romagnolo e, assieme ad alcuni altri soci, organizzò e svolse per anni il servizio dell’assistenza ai malati terminali e di assistenza alle famiglie.

c.r.