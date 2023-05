Addio a Fontana Imprenditore che anticipò i tempi

Franco Fontana, Cavaliere della Repubblica e figura di riferimento del turismo cervese, è morto lo scorso 30 aprile all’età di 87 anni. "Un affettuoso saluto a Franco Fontana la cui scomparsa, avvenuta nei giorni scorsi, mi ha profondamente addolorato", racconta il sindaco di Cervia Massimo Medri porgendo le condoglianze cittadine. Direttore d’albergo, imprenditore e albergatore innovativo, "importante figura del nostro turismo che meritò anche l’onorificenza di Cavaliere della Repubblica. Fu uno dei pionieri del turismo anche a Lido di Savio, che lui amava definire ’Bologna Mare’. Esprimo ai familiari le più sincere condoglianze a nome personale e dell’amministrazione comunale".

E proprio lo stesso Franco Fontana a raccontò al nostro giornale, in una intervista del 21 agosto 2021, che sua l’idea di soprannominare Lido di Savio con il nome ‘Bologna Mare’, come comunemente viene chiamata da turisti e cittadini. Cervese doc, da giovane ha lavorato diversi anni ai Caraibi su una nave da crociera. A un certo punto decise di rientrare e di aprire un suo albergo (nel 1956), l’Hotel Old River, in omaggio al ‘vecchio’ fiume Savio, in una zona completamente isolata e ancora non edificata. Attorno all’albergo non c’era alcuna costruzione, il paese doveva ancora svilupparsi. E proprio in una delle cartoline a cui Fontana teneva molto si vedeva proprio l’Hotel Old River con le auto dei clienti davanti e accanto la scritta ‘Bologna Mare’; uno dei primi esperimenti promozionali della località. L’esperienza con l’Old River durò poco e chiuse nel 1969. Poco dopo, fondò l’Hotel Tropicana, sempre a ‘Bologna Mare’, che si distingueva perché era il primo albergo con piscina di tutta la costa Adriatica.

Franco Fontana è dunque uno degli imprenditori storici che capì la direzione e la vocazione turistica della località. Poi arrivò ad ottenere anche il titolo di Cavaliere della Repubblica. Negli anni il turismo è cambiato, e come aveva raccontato su Lido di Savio, la località oggi "si è ormai affermata, ha un suo spazio e non vive più all’ombra di Milano Marittima: gli albergatori lavorano e molti l’hanno scelta anche come luogo di residenza. Mi piacerebbe solo che non si dimenticasse chi ha fatto tanto per fondarla: l’inventore di Lido di Savio-Bologna Mare sono stato io". I funerali si sono svolti ieri pomeriggio. Franco Fontana lascia la moglie Eva, la figlia Diana, il genero Stefano e la nipote Giulia.

Ilaria Bedeschi