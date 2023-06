Addio a Francesconi, musicista e collezionista

Ieri pomeriggio, alla chiesa del Torrione, sono stati celebrati i funerali di Guido Francesconi di Russi, deceduto all’età di 92 anni. Francesconi, che lascia la moglie Lillia e la figlia Rita, aveva lavorato presso il Consorzio agrario, era un ottimo trombettista e tastierista era una figura molto nota essendo un accanito collezionista di cimeli dei carabinieri. Tanto che presso le vetrine del Private Banking in piazza del Popolo erano stati esposti vari pezzi della sua collezione privata, come cappelli, corredi storici, cartoline e la serie pressoché completa dei calendari dell’Arma dal 1934. Francesconi ha coltivato l’amore per l’Arma, iniziando da giovanissimo fino ad arrivare alla realizzazione della più grande raccolta privata di uniformi storiche e cimeli antichi. La più prestigiosa delle orchestre di cui è stato elemento fondamentale è quella diretta dal maestro Pino Novelli di Ravenna, con la quale ha trascorso gli ultimi anni di attività musicale professionistica, terminata la quale però non ha mai abbandonato la passione per la musica. Nel 2014, in occasione del bicentenario della fondazione dell’Arma dei Carabinieri, Francesconi ha ceduto tutta la sua prestigiosa collezione al Comando Provinciale di Ravenna presso il quale è stata allestita una mostra permanente, per essere visitata anche a scopo didattico per studenti e scolaresche. Negli anni precedenti aveva allestito ben 32 mostre itineranti della sua collezione in paesi e città di Emilia Romagna e Marche, rendendo così partecipe tantissima popolazione del prestigio della storia e delle tradizioni dell’Arma.