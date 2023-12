Addio a ’Franco’, era il titolare della Trattoria ’Il Buon Gusto’

"Con ‘Franco’ se ne va un pezzo di Roma. Un pezzo della sua città, che aveva trapiantato a Ravenna". Così un gruppo di ristoratori saluta Pompeo Piscopiello, da tutti conosciuti come ’Franco’, morto la vigilia di Natale. Piscopiello, nativo di Marino (Roma), è deceduto (pare per un malore) nel suo paese d’origine, dove era rientrato per le festività natalizie. L’attività che lo aveva fatto conoscere a Ravenna e dintorni è stata la ristorazione; l’uomo infatti era il titolare della Trattoria ’Il Buon Gusto’, in via Cesarea 148. Gli amici ricordano "il suo grande amore per la cucina, in particolare per la cucina della sua terra, che era riuscito a portare con grande successo in Romagna". Nei tavoli della trattoria di via Cesarea, era un profluvio di vini dei Castelli Romani per accompagnare cacio e pepe, amatriciana, agnello scottadito, carciofi (alla romana...) e chi più ne ha, più ne metta.

"Un ricordo di ’Franco’? – proseguono gli amici –. Beh, il ricordo migliore sono le mangiate fatte in trattoria, con lui, con quello che ti dava da mangiare e da bere. ’Franco’ era capace di coccolare i suoi clienti. Ci mancherà e mancherà a Ravenna. Per noi era davvero un amico". Particolarmente apprezzata la sua capacità "di fare impresa qui a Ravenna. Noi e chi lo ha conosciuto vogliamo salutare ’Franco’ con un ideale abbraccio". I funerali di Piscopiello si svolgeranno oggi alle 12 nella chiesa di San Giuseppe, a Frattocchie.