Addio a Gianni Mazzotti. Anima del teatro Socjale e una vita per l’Arci: "Era vitale e generoso"

Aveva compiuto 86 anni solo tre giorni fa, il 27 agosto, e fino all’ultimo ha conservato la curiosità e la vitalità che lo hanno reso una figura amata da tutti. È morto Gianni Mazzotti, storico volontario dell’Arci ravennate e anima del Teatro Socjale di Piangipane, il luogo che più di ogni altro racconta il suo impegno civile e culturale. Nato nel 1939 a Piangipane, Mazzotti è cresciuto in un’Italia che cambiava in fretta. Da ragazzo ha seguito le strade del boom economico, entrando a lavorare nell’Olivetti, simbolo di quell’epoca.

Ha vissuto e lavorato in giro per l’Italia, da Taranto a Foggia, da Ravenna a Milano, portando con sé l’entusiasmo di una generazione che credeva nel futuro. Poi, a 52 anni, quando l’azienda passò sotto la guida di Carlo De Benedetti, arrivò la prepensione. Per molti sarebbe stato un colpo, per lui fu l’occasione per iniziare una nuova vita: "da allora – raccontano gli amici – si è dedicato solo a ciò che amava, e sempre a livello volontario". Dentro l’Arci e nel direttivo della Uisp, Mazzotti non ha mai cercato cariche o titoli, ma era sempre presente, instancabile tra i volontari. Faceva parte di quella generazione che, negli anni Ottanta, decise di riaprire il Teatro Socjale, rimasto chiuso a lungo nonostante fosse stato custodito con cura dalla cooperativa braccianti che non aveva mai voluto venderlo. Nel 1988 le porte si riaprirono: prima la musica, poi il cinema una volta alla settimana, infine una programmazione che negli anni ha reso il Socjale un punto di riferimento culturale. In quelle stanze, Gianni era di casa.

C’è un altro capitolo della sua vita che molti, soprattutto a Ravenna, ricordano con affetto: la chiamata del Teatro delle Albe per la grande trilogia dantesca. Quando Ravenna Teatro mise in scena l’“Inferno” per il Festival, a metà anni Novanta, Mazzotti fu tra i cittadini che risposero all’appello. Partecipava con entusiasmo alle rappresentazioni, entrando nel gruppo che avrebbe interpretato Inferno, Purgatorio e Paradiso. Era uno dei più anziani, ma anche uno dei più appassionati. La sua figura socievole e affabile restò legata a quelle rappresentazioni, che unirono arte e comunità. Il figlio Alberto lo ricorda così: "Era assolutamente generosissimo con tutti, vitale, curioso fino alla fine. Non si è mai lamentato. Siamo andati a Milano un mese fa, dopo i suoi problemi di salute, e raccontava ancora con entusiasmo la sua vita nella Milano degli anni Sessanta e Settanta. Una persona allegra, affabile, a cui tutti volevano bene". Accanto a lui per quasi settant’anni c’è sempre stata la moglie Claudia, compagna di vita. Oltre a lei e ad Alberto lascia l’altro figlio Enrico e le nipoti Ilaria ed Eugenia, alle quali era molto affezionato. Martedì, nella sua Piangipane, l’ultimo saluto di un uomo che ha vissuto la cultura come dono e il volontariato come scelta quotidiana, con un sorriso capace di illuminare chiunque incontrasse.

Lorenzo Priviato