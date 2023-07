Addio a Gina, storica volontaria di Sagra del tortellone e Ior

Gina Zappi, figura di spicco della frazione conselicese di San Patrizio e anche dell’associazione Sagra del tortellone, si è spenta domenica a 88 anni in seguito a una caduta accidentale avvenuta nella sua abitazione. Vedova di Primo Zambrini, dopo una lunga unione matrimoniale, Gina aveva mantenuto uno stretto contatto con la sua comunità e continuava, nonostante l’età, a offrire il suo prezioso apporto sia allo svolgimento della Sagra del tortellone, ma anche e soprattutto all’Istituto Oncologico Romagnolo. “Gina – scrivono gli amici dello Ior su Facebook –, ma sarà roba? Ci avevi detto che tu non saresti mica mai morta, che avevi troppa voglia di aiutare gli altri per lasciarci... e noi ovviamente ti avevamo creduto, perché hai sempre fatto quello che dicevi, dalla nascita dello Ior in poi. E adesso ci abbandoni così? Grazie di cuore per aver contribuito, con la tua passione e determinazione, a rendere lo Ior quello che è oggi, cara Gina“.

Dotata di una forte e genuina personalità e di un carattere schietto ed estroverso, Gina veniva apprezzata per la sua romagnolità, accompagnata da una sottile vena ironica che non mancava di coinvolgere chi aveva occasione di incontrarla. Significativo anche il ringraziamento e il ricordo che gli ha voluto dedicare con un manifesto l’associazione della Sagra del tortellone: “Cara Gina, faremo tesoro dei tuoi insegnamenti, della tua voglia di vivere, di scherzare e soprattutto di donare senza limiti. Ti saremo sempre grati per quanto hai fatto per la nostra associazione e per lo Ior”. Anche la sindaca di Conselice, Paola Pula, ricorda “una donna d’altri tempi coriacea, determinata e figlia di questa terra. La conoscevo da sempre quando veniva in ufficio con il marito poi l’ho sempre incrociata sempre attiva nel portare avanti le battaglie in cui credeva come l’impegno per il sostegno dello Ior. Ci mancherà”. I funerali di Gina avranno luogo oggi alle 9.45, partendo in corteo a piedi dall’abitazione di via Dalle Vacche 19A per il cimitero.

Renzo Rossi