Addio a Giorgia Maiardi, anima di Area Liberale

È morta ieri ad appena quarant’anni la consigliera comunale Giorgia Maiardi, eletta nel 2020 e da allora presidente della commissione Bilancio. Ad esserle fatale è stata una lunga malattia, che aveva già sconfitto poco meno di una decina di anni fa, ma che si era ripresentata l’anno scorso. La consigliera è deceduta ieri mattina alle 8, all’ospedale, dove era arrivata da pochi minuti a seguito di un malore in casa. Giorgia Maiardi lascia entrambi i genitori, Claudio e Fulvia. Ad annunciare per primo la sua scomparsa è stato il consigliere comunale Gabriele Padovani, che insieme a lei aveva dato vita al gruppo Area Liberale, di cui Maiardi aveva anche progettato il simbolo, una foglia di tarassaco mossa dal vento: "Ci lascia una splendida persona – ricorda un commosso Padovani –, qualcuno che era sufficiente ascoltare per pochi minuti per accorgersi di quanto valesse". Giorgia Maiardi si era avvicinata alla politica nel 2020: Padovani e il consigliere regionale Andrea Liverani ne erano subito rimasti colpiti, al punto da immaginare per lei anche un ruolo da candidato sindaco dell’opposizione, ipotesi poi sfumata per il susseguirsi di varie dinamiche. Era comunque stata eletta in consiglio comunale, dove era la più giovane fra le fila dell’opposizione. "Giorgia era affascinata dal confronto con chi ha vedute diverse. Teneva molto ai diritti civili: credeva che per l’Italia fosse giunto il tempo di affrontare temi come questi apertamente, con coraggio. Ci mancherà molto".

Maiardi era un volto noto in città anche oltre i confini della politica o della sua professione: fra le altre cose era stata dama del Rione Nero, nel 2003, al Palio del Niballo. Dopo la notizia della sua morte il Comune di Faenza ha deciso di esporre a mezz’asta, fino alla mattina di lunedì, la bandiera del loggiato di Palazzo Manfredi. "Sono affranto per la notizia della scomparsa di Giorgia Maiardi, una persona sempre disponibile al dialogo, competente e costruttiva – la ricorda Massimo Isola –. La forza e la tenacia con cui ha svolto il ruolo di consigliera comunale, nonostante la malattia, dimostrano il suo grande attaccamento alla città. Il mio pensiero va alla famiglia, sconvolta dal dolore di una perdita così prematura, e al consigliere Gabriele Padovani, collega sui banchi di Palazzo Manfredi". Commosso anche il presidente del consiglio comunale, Niccolò Bosi: "Ci lascia una donna forte e determinata, una persona sempre gioiosa, qualità che ha condiviso con noi e che sempre ha portato nel suo impegno come amministratrice. Conserveremo con cura e gratitudine il suo ricordo". Le rivolge un messaggio pure l’assessora alle Pari opportunità Milena Barzaglia: "Giorgia ha sempre mostrato un’attenzione particolare ai temi dei diritti, in particolare quelli delle donne. È stata davvero una compagna di viaggio leale. Mi mancheranno molto anche i suoi messaggi, sempre straordinari per acutezza, forza e ironia". La ricorda anche l’agenzia immobiliare Baccarini, dove aveva lavorato fino alle ultime ore: "Giorgia ha lottato con forza e classe. Un esempio per tutti noi".

Le esequie di Giorgia Maiardi si terranno lunedì mattina alle 9.30 nella chiesa di Santa Maria Maddalena, in Borgo. Il corteo funebre partirà alle 9.15 dall’obitorio dell’ospedale. Martedì 25 luglio, nella sala De Giovanni, prima dell’inizio dei lavori del consiglio comunale, è previsto un momento di ricordo.

Filippo Donati