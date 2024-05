Addio a Giorgio Benelli. Il tecnico appassionato di politica e ambiente

"L’amico che con un cacciavite in mano fa miracoli, una vita tante vite, tutte mirabili, ma più di tutte l’incredibile avventura del Nido del cuculo che abbiamo condiviso con Valerio, una barca improbabile, onirica, quasi leggendaria, un soffio sul mare". L’editore Danilo Montanari ricorda così Giorgio Benelli, scomparso lunedì a 81 anni. Era malato e da qualche giorno era ricoverato in ospedale. Erano amici da una vita, da quando, nel 1969, si erano conosciuti al Bar Mosaico. La barca era quella che avevano costruito insieme, c’era anche l’altro grande amico, Valerio Ravaioli. Era un’accozzaglia di pezzi improbabili, raccattati in qua e in là e la prima volta che era scesa in acqua era tutta sbilenca, del resto nessuno dei tre era un esperto di mare. Però li aveva portati lontano, anche se non sempre dove avevano programmato: una volta avevano sbagliato rotta, erano diretti a Lussino e si erano ritrovati a Pola.

Giorgio Benelli era un tecnico e aveva lavorato nel laboratorio analisi della Provincia. Ma era soprattutto un uomo con tante e grandi passioni. A cominciare dalla politica che lo aveva portato a essere tra i fondatori della sede ravennate di Lotta continua negli anni Settanta. Con Valerio Ravaioli, oltre al mare, aveva condiviso, negli anni Ottanta, la nascita di un locale nella pineta di Marina che a Ravenna è diventato leggenda: La Regina d’Africa. Insieme a loro c’erano Mauro Zanarini, Walter Pretolani e Domenico Berardi.

È stato un grande viaggiatore e fotografo, convinto ambientalista ha portato avanti numerose battaglie a protezione di Ravenna e del suo territorio. Prima fra tutte quella che all’inizio degli anni Duemila portò alla formazione del comitato La Duna Viva, a protezione del tratto di arenile a Marina di Ravenna davanti alla Colonia dove si voleva costruire uno stabilimento balneare. E fu proprio grazie alle proteste e alla mobilitazione del movimento se il progetto fu in seguito abbandonato. Giorgio Benelli è stato tra i primi ad effettuare foto aeree di Ravenna con il drone, ancora prima aveva utilizzato il deltaplano, per realizzare una mappatura di tutto il territorio. Era stato in prima linea anche nella protesta contro la realizzazione di un’isola interrata nello spazio affacciato su via di Roma a ridosso di piazza Anita Garibaldi. Ma lì aveva avuto meno fortuna. Negli anni è stato protagonista di campagne a livello locale, ad esempio a difesa delle zone umide di Ravenna, e nazionale, come quella sull’acqua come bene pubblico. Un ricordo arriva anche da un altro amico, Marcello Landi, con cui Benelli ha condiviso discussioni, chiacchierate sin dai tempi del Bar Mosaico. "In questi ultimi anni – racconta Landi – ci incontravamo spesso al bar, non era più il Mosaico, ma lo chiamavamo il nostro ‘ufficio’, si parlava, ci si confrontava. Eravamo un gruppetto di fedelissimi, c’era sempre anche Nino Carnoli". Era sempre gentile Giorgio Benelli, mai sgarbato e di rado alzava la voce, ma sempre determinato nelle sue convinzioni.

Lascia la compagna Monica e la figlia Irene. I funerali si terranno alla camera mortuaria alle 16.45 con partenza per il cimitero di Ravenna.

Annamaria Corrado