Addio a Giovanni Scardovi, docente e artista

È scomparso nella mattinata di ieri Giovanni Scardovi, uno dei nomi di riferimento del panorama culturale e artistico locale. Il 18 dicembre scorso aveva compiuto 80 anni. Classe 1944, Scardovi si è spento all’Ospedale di Lugo dal quale più volte, negli ultimi mesi, era entrato e uscito per curare i postumi di una brutta polmonite. Pendolare fra le case di Cotignola e Barbiano, frazione che ospita anche il suo laboratorio, Scardovi è stato docente di Plastica ornamentale alle Accademie di Belle Arti di Bologna, Venezia e Ravenna. Ha tenuto corsi sugli archetipi dell’immaginario, sul simbolico e sull’allegoria e ha pubblicato testi di scultura, fra cui ’Solida Imago’ e alcune raccolte di poesie ’Prét à porter’, ’Le virtù dell’assenza’, ’Alle porte del Silenzio bussa l’assenza’ e ’Poesie in Rima’ e ’Voce del Silenzio’.

"Giovanni Scardovi è stato artista e scultore romagnolo geniale, poeta raffinatissimo, personaggio carismatico di grande spessore culturale e umano – ricorda Marilena Spataro, a lui legata da profonda amicizia –. Un personaggio di tutto rilievo per il mondo artistico e culturale di Lugo, di cui, tra gli anni 80 e 90, ha segnato alcune importanti stagioni. Ho avuto la gioia e l’onore di incontrarlo oltre venti anni fa. Ne è nata un’amicizia profonda e sincera quanto disinteressata, capace di elevarsi oltre i comuni aspetti dell’umano e che, da parte mia, sconfinava nella venerazione. Abbiamo condiviso momenti artistici, poetici e conviviali straordinari. Sempre accompagnati dall’immancabile bicchiere, suo segno distintivo di affetto riservato agli amici. Mi ha seguito con i suoi preziosi consigli – continua – e con garbo nel mio percorso da giornalista culturale come solo sa fare un vero maestro. I suoi versi e le sue opere, che spesso ho testimoniato attraverso articoli ed iniziative, lo terranno vivo non solo nella nostra memoria, ma anche nella nostra esistenza. Ho abbracciato con convinzione la sua visione e il suo pensiero sull’arte, rivolti al sacro e all’enigma del vivere. E, con la sua scultura, la terra, che tanto amava modellare, si connetteva e ci connetteva con il cielo. Quel cielo che, sono certa, da oggi lo accoglie, e che nella notte brillerà luminoso di una stella in più, la sua stella. Giovanni è, e sempre sarà, con noi e accanto a noi".

L’ultimo saluto a Giovanni Scardovi si terrà alla camera mortuaria di Lugo domani, domenica dalle 7,30 alle 18,30 e lunedì dalle 7,30 alle 11. Il feretro sarà poi portato a Faenza per la cremazione. Scardovi lascia il figlio Fabio e le figlie Greta e Ginevra.

Monia Savioli