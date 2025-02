Addio a Graziano Pozzetto. Era il re della gastronomia

Veniva spesso in redazione a trovarci. Entrava con il fiatone, dopo aver fatto le scale, il passo pesante. Sbuffava per la fatica, si siedeva e sulla tavola lasciava sempre il suo nuovo libro. Con tanto di dedica. Graziano Pozzetto era così: cuore generoso. Un cuore che purtroppo ieri pomeriggio l’ha tradito in una stanza dell’ospedale Santa Maria alle Croci, dov’era ricoverato da poco più di una settimana. Fatale gli è stato l’aggravarsi della malattia incurabile che lo aveva colpito.

Pozzetto abitava a San Pietro in Campiano. Giornalista, scrittore, gastronomo, bibliofilo, ricercatore di cultura gastronomica ed antropologica, autore rigoroso e prolifico con oltre una trentina di volumi, divulgatore appassionato. Pozzetto era tante cose in una persona sola. Aveva ottenuto importanti riconoscimenti locali e nazionali ed era tra i fondatori storici dell’Arcigola-Slow Food, e proprio la condotta Slow Food di Ravenna ieri sera ha voluto inviare condoglianze ai famigliari. Pozzetto era vedovo da un paio d’anni, lascia il figlio Alessandro. La data dei funerali sarà decisa oggi.

Pierangelo Orselli è stato uno degli amici che non l’ha mai lasciato solo in questi giorni difficili: "Perdiamo un protagonista della cucina romagnola– ci tiene a sottolineare –, ma soprattutto io perdo un amico. Con i suoi libri di gastronomia, sul mangiar bene, Graziano ha fatto la storia. Ci vedevamo spesso. Avevamo una tradizione: ci incontravamo tutti gli anni per la ’maialata’, un’iniziativa culinaria a Marina di Ravenna. Quest’anno, lo scorso 19 gennaio, non è ovviamente potuto venire per l’aggravarsi delle sue condizioni di salute. Ma lo abbiamo voluto ricordare...", e qui la voce di Orselli si incrina.

Pozzetto ha realizzato corpose monografie, alcune vincitrici dei premi “Bancarella Cucina” e “Baldassarre Molossi”, dedicate a tutti prodotti tipici dei territori nostrani al finedi tracciare il ricco e variegato mosaico delle unicità gastronomiche e culturali e che esprimono la civiltà, l’identità, la storia, i territori e la loro gente. E con questi libri Pozzetto ha portato il nome della Romagna in giro per l’Italia.

a.d.