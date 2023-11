Addio a Gregorio Caravita. Domani i funerali a San Biagio

Il 30 ottobre si è spento Gregorio Caravita. Era nato, come il gemello Renzo morto 7 anni fa, il 22 giugno del 1931 da una famiglia senza mezzi e Gregorio, che aveva cominciato a lavorare come muratore della Cmc, abbinava gli studi col lavoro, prima allo zuccherificio di Mezzano, poi all’impresa Ghinassi. A tracciarne un ritratto pieno di affetto è il capogruppo di Lista per Ravenna in Comune, Alvaro Ancisi. Gregorio si era iscritto a giurisprudenza e aveva sempre condiviso tutto con il fratello. "Associati all’Azione Cattolica da prima della guerra, – ricorda Ancisi – si arruolarono nella DC fin dal 1943. Entrambi vi hanno militato, con passione, per tutto il mezzo secolo della sua vita. Gregorio è stato segretario della prestigiosa e agguerrita sezione Don Minzoni di via di Roma (800 iscritti), vicesegretario provinciale, candidato al Parlamento. Si sono divisi i ruoli elettivi di amministratore degli enti locali, Gregorio in Provincia, il fratello Renzo in Comune".

Gregorio Caravita dirigeva il servizio di assistenza al personale dell’ANIC e contribuì, tra l’altro, alla costruzione del Villaggio omonimo per i lavoratori, ed ottenne, mettendo insieme il vescovo ed Enrico Mattei, la costruzione della loro chiesa, San Giuseppe Operaio, ora in viale Mattei.

"Assunse la presidenza del ricovero Garibaldi di via di Roma – conclude Ancisi – quando gli anziani messi peggio vi erano segregati e trascurati. Lavorando di notte, riuscì a farne la prima vera casa protetta di Ravenna, un piccolo gioiello di umanità. Da lì si batté energicamente fino a che non riuscì, con un finanziamento della Cassa di Risparmio, a ristrutturare un vecchio edificio tra via Guaccimanni e via Marco Dente, creandovi una nuova residenza per anziani, ancor oggi collegata, nel nome di Santa Chiara, alla Garibaldi. Dove si metteva, ci buttava l’anima e il cuore, quasi con ferocia. Nel 1991 pubblicò ‘Ebrei in Romagna (1938-1945). Dalle leggi razziali allo sterminio’, rieditata nel 2013. Fondò e fu a lungo presidente, nella provincia di Ravenna, dell’associazione ‘Amici d’Israele’". I funerali si terranno domani alle 16 nella chiesa di San Biagio.