Addio a Guido Capponi Domani i funerali

Si è spento a 91 anni Guido Capponi, personaggio molto conosciuto in diversi ambiti cittadini per la sua attività instancabile. Attivo per diversi anni nel Comitato cittadino di Porto Fuori, era conosciuto soprattutto come maestro di karate, molto impegnato nella promozione dello sport per i bambini con la sua Karate Dojo Ravenna, fondata nel 1973.

Capponi era nato a Smirne (Turchia) nel 1931; nei primi anni 60 arrivò in Italia e a Ravenna e fu i primi professionisti, all’epoca tutti di ’importazione’, nel settore delle spedizioni e forniture marittime. Venne poi chiamato dalla Cmc per lo sviluppo del settore estero. Il funerale si svolgerà domani alle ore 11 presso la cappella della camera mortuaria di Ravenna.