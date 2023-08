Addio a Laura della bottega di Fabriago

La frazione lughese di Santa Maria in Fabriago perde un altro ‘pezzo’ della sua storia. Nella notte tra sabato e domenica si è spenta a 97 anni Laura Bertozzi, fino al 1987 titolare con il marito Pasquale Cappelli di uno dei tre di negozi di generi alimentari allora in paese. Attività che ha svolto per tanti anni nella ‘bottega’ che aveva sede sotto l’antico e arco del Ducato di Fabriago, facendosi stimare e benvolere per la cordialità e i modi gentili con cui era solita rapportarsi con la clientela. Tanti i messaggi di cordoglio ai figli Loredana e Giorgio, come le testimonianze di affetto e i ricordi anche attraverso i social: "La ricordo benissimo con tanto affetto, dalla Laura c’era un po’ di tutto. Altri tempi. Quanti ricordi" e ancora "una donna dal cuore grande", "uno dei simboli della Santa Maria in Fabriago dei miei tempi, la Laura della bottega". A ricordare Laura in un post su Facebook, è anche la nipote Lara: "È con immenso dolore che vi comunico che questa notte la mia nonna ci ha lasciati. Ha portato Fabriago nel cuore fino all’ultimo giorno e so che avrebbe voluto che il suo paese sapesse quanto vi amava". I funerali si terranno oggi alle 8.30, con partenza dalla camera mortuaria di Lugo per la chiesa di Santa Maria in Fabriago. Poi si proseguirà per il cimitero di Campanile.

Lu.Sca.